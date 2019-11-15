Коломойский нанял для защиты в США адвоката Трампа: в чем суть

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял для защиты своих интересов известного американского адвоката Марка Касовица. Известно, что долгие годы он работал на президента США Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление суда в Дэлавере, Касовиц помогал Трампу после расследования, проведенного специальным советником США по России.

Относительно сотрудничества с Коломойским, то оно будет касаться отмывания миллиардов долларов через схемы ПриватБанка и покупки за эти средства офисов и предприятий в США.

Игорь Коломойский "Украинская правда"

"Появление Касовица в этом деле добавляет интриги, учитывая его тесную связь с Трампом и то, что в ходе расследования Конгресса США по импичменту основное внимание уделяется желанию Трампа заставить Зеленского начать уголовное расследование, которое могло бы принести пользу его кампании по переизбранию", – отмечают журналисты, напоминая о связи президента Украины с Коломойским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Дело о возможном отмывании денег Коломойским и Боголюбовым уже назвали одним из крупнейших в истории.

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