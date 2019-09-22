"В матрасе прожгли дыру": как у украинцев за долги забирают квартиры

Перед началом отопительного сезона в Украине оживились коллекторы. Они стали активно захватывать квартиры должников, где прописаны дети, поскольку в холодное время выгнать на улицу семью с несовершеннолетними закон запрещает. Для захвата квартир коллекторы нанимают титушек и уголовников, а также угрожают подселить к владельцам таджиков и ромов.

Подробнее о том, как выбивают долги с украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

После смерти мужа начались проблемы

Преподаватель иностранного языка в Киеве Наталья Шевченко уже четвертый месяц не может попасть в свою квартиру на Княжем Затоне. Еще 1 июня в нее вселились семеро незнакомых мужчин, которые поменяли замок, и теперь ни Наталью, ни ее двух детей туда не пускают.

Улица Княжий Затон Википедия

Так с ней поступили коллекторы, которым банк передал ее долг по кредиту.

"Когда мы с мужем брали кредит на квартиру в долларах, то курс был 4,75. Квартира стоила 275 тысяч долларов, мы внесли первый взнос – 50 тысяч, на остальную сумму взяли кредит в "ОТП банке". Когда грянул кризис, мы уже перевели все в гривны. Я даже не помню суммы, потому что всем тогда занимался мой муж, он зарабатывал деньги и он платил. Одно время мы не могли выплачивать, то нам долг реструктуризировали. Потом ситуация выровнялась. Помню, что в 2016 году муж мне сказал, что до конца года мы уже покончим с этим долгом. Но через месяц он умер", – вспоминает женщина.

Сама Наталья репетитор, преподает немецкий язык. Понятно, что средств выплачивать долг у нее нет. Тем более с ней остались двое детей, сейчас им 13 и 8 лет.

Деньги

"У меня был стресс. Мы 25 лет прожили вместе, и вот на моих глазах умирает близкий мне человек. Я в 42 года заработала себе гипертонию, давление постоянно скакало. Мне было не до кредита. Только через три года я начала приходить в себя. Но за это время меня никто не приглашал в банк, ничего мне не говорил. И только незадолго до захвата квартиры я получила письмо о том, что мой долг переуступили некой фирме "Довира", – говорит Наталья Шевченко.

Сейчас между Натальей и коллекторами идут судебные разбирательства. Но поскольку в квартире прописаны несовершеннолетние дети, то выгнать их оттуда без решения суда никто не может

Поселились люди уголовной наружности

Однако коллекторы выследили, когда Наталья уехала на выходных в другой город навестить могилы своих родных. В квартире она оставила знакомого, на всякий случай.

Коллекторы выследили, когда женщина уехала из города newsone

Но еще 20 мая коллекторы умудрились прописать в квартире двух посторонних мужчин. Затем пришли 31 мая и стали ломиться в дверь.

"Пришли люди уголовной наружности. Знакомый вызвал полицию. Приехал первый патруль, поговорил с этими людьми, но в квартиру их не пустил. Позже пришлось вызывать второй патруль. И уже тогда с помощью полицейских эти мужчины сумели проникнуть в квартиру, полиция им просто не препятствовала. Моего знакомого они вытеснили в коридор и все. Хотя пока нет решения суда, никто сюда войти не может", – возмущается Наталья.

Наталью в квартиру тоже не пустили. Она осталась в чем была на улице. Все ее вещи и детей, документы, ценности, компьютер – все осталось там.

"Теперь в квартире живет семь человек, пятеро из которых там не прописаны. Раньше коллекторы вообще угрожали мне, что подселят десять таджиков, мол, сама попросишь, чтобы тебя выпустили из квартиры", – говорит женщина.

Только через два с половиной месяца женщине вернули вещи. "Но не все. Пропали деньги, ценности, новая шуба, коллекция монет сына, не привезли часть мебели, бра, два компьютера. Вещи вернули в ужасном состоянии, посуда вперемешку с окурками, в матрасе прожгли огромную дыру, и его пришлось выкинуть. В горшках с цветами тушили окурки", – Наталья с ужасом описывает свои вещи.

Теперь женщине приходится снимать жилье самой и зарабатывать деньги на детей и аренду. А рассмотрение дела в суде снова перенесено на четыре месяца. "Сейчас дело уже перешло в криминальную плоскость, поскольку они захватили жилье. К тому же я подала жалобу на полицию, которая впустила этих людей в мою квартиру", – говорит Наталья.

Коллекторы угрожают должникам ua-reporter

Представители банка не давали войти в квартиру

На днях киевлянка Олена Даниленко также не могла попасть в свою квартиру – путь ей преградили представители "Укрсоцбанка".

"Когда мы пришли с ребенком со школы, возле дверей стояли здоровые мужчины в форме, они просто не пускали нас домой. Один из них даже сказал мне, что если бы ему заплатили гонорар, то он бы меня и убил", – вспоминает Олена.

Вот этот мужчина угрожал Олене Даниленко и не пускал ее в квартиру Facebook Олены Даниленко

Facebook Олены Даниленко

Бороться с ними женщина не стала, а вызвала полицию. Но патруль ничем не помог и оставил женщину один на один с мужчинами в форме с надписью "Тигр". Только после обращения к руководству полиции Киева и приезда журналистов нанятые "титушки" сбежали.

"Это уже не первый приход этих людей ко мне. Они показывают доверенность от "Укрсоцбанка", что именно банк позволяет им действовать от его имени", – говорит Олена.

Кредит в 70 тысяч долларов на эту квартиру Олена взяла еще в 2006 году. Сначала выплачивала по 700 долларов, потом банк попросил увеличить выплаты, и пришлось отдавать по 900 долларов в месяц. Но когда курс скакнул до 12 гривен и выше, платить стало невозможно.

Только после вмешательства руководства полиция приняла меры Facebook Олены Даниленко

"Я писала банку письма, говорила, что я же хороший плательщик, прошу пересмотреть условия. Меня пригласили в банк и предложили три варианта. Либо я выселяюсь, забываю про отданные им 62 тысячи долларов и отдаю квартиру им. Либо я должна всю сумму вернуть в течение года, но для меня 700 тысяч гривен отдать было невозможно. Или банк подает в суд", – говорит Даниленко.

В результате финучреждение подало в суд, и решение было таковым: отчислять с доходов Олены 40% до полного погашения долга.

"Таким образом я отдала примерно 26 тысяч гривен. И случайно узнаю, что моя квартира мне уже не принадлежит, она перешла в собственность банка", – говорит Олена Даниленко.

Отключают свет и включают дрель

Коллекторы появились у дверей в начале лета. Сначала они вызывали женщину на разговор на улицу. Позже передали письмо, в котором ей предложили добровольно выселиться, выписать себя и ребенка и вывезти вещи. Поскольку Даниленко не согласилась, на нее начали давить.

"Дома остается 10-летний ребенок, они приходят и отключают свет. Потом под дверями включают дрель и делают вид, что сейчас начнут вскрывать квартиру. Но поскольку она у меня под сигнализацией, то сделать этого они не могут. Теперь они решили просто не впускать меня в мое жилье, причем уже с угрозами для жизни. Также обещали подселить ко мне в квартиру циган".

Пока дело находится в суде, Олена отстаивает свое право собственности на это жилье. И до решения суда никто сюда войти не может.

В пятницу Олена Даниленко написала заявление в полицию на коллекторов Facebook Олены Даниленко

"Дело близится к холодам, начнется отопительный сезон, и в такое время выселять несовершеннолетнего ребенка никто не имеет права. Поэтому они и торопятся", – считает Олена Даниленко.

Если дело рассматривается в суде, то есть надежда

Как противодействовать коллекторам, которые теперь все наглее захватывают жилье должников и выбрасывают на улицу детей?

Коллекторы по-разному пугают своих жертв

Адвокат Роман Марченко говорит, что каждый случай индивидуален. "Если квартиру забрали законно, и решение суда вступило в силу, это один вопрос. Но если дело еще рассматривается в суде, вы подали апелляцию, и решение суда в силу еще не вступило – в таком случае нужно вызывать полицию, чтобы они квалифицировали действия этих людей согласно уголовного или административного кодекса", – считает Марченко.

Если же полиция отказывается вас защищать, то в таком случае на ее действия следует жаловаться в прокуратуру.

Антиколлектор-юрист Алексей Сияниця советует в случаях, когда в двери к вам ломятся коллекторы, все фиксировать и предавать огласке. "Олена сообщила об этом в соцсетях, правда не написала адрес. Но благодаря ее посту откликнулись люди, волонтеры, позвонили в полицию, приехали журналисты. И ей удалось отбить эту атаку. Сейчас ей помогают и юристы и правозащитники", – говорит Сияниця.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!