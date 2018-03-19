З приводу "оновлення" влади уже багато разів наводили старий анекдот про будинок розпусти, в якому треба не ліжка місцями міняти, а дівчат нових набирати. Але процес "люстрації" продовжується і набирає обертів.

За інформацією з відкритих джерел, новопризначений начальник Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Бережний свого часу очолював міську організацію "Русь" в місті Луганську.

На сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації очільником зазначеного управління вказаний Юрій Бережний.

Примітно, що на інформаційному порталі Фонду "Русский мир" є інформація про Партію "Русь" керівником якої є Бережний Юрій Миколайович.

https://www.russkiymir.ru/catalogue/company_view.php?id=4640

ЗМІ повідомляють, що партія "Русь" була проектом російського кримінального авторитета Максима Курочкіна, який був арештований в Україні в 2007 році за звинуваченням у здирництві, а потім убитий снайпером. До своєї загибелі Курочкін фінансував як ПСПУ, так і "Русь". За інформацією місцевих джерел, партію "Русь" в Луганській області курирував місцевий кримінальний авторитет Леонід Сохранний на псевдо "Білорус".

У програмних документах парті "Русь" йдеться про встановлення з Росією двосторонніх відносин, побудованих виключно на принципах рівності, партнерства та добросусідства. У віддаленому майбутньому побудова конфедеративного об'єднання з державами Східної та Північної Європи, які в силу історичної традиції поділяють цінності, проголошені програмою партії "Русь".

У 2002 році партія "Русь" вперше взяла участь в парламентських виборах. "Руський блок", до складу якого входила партія "Русь", набрав 0,73% голосів і не зміг пройти до Верховної Ради. У 2006 — партія брала участь у виборах у складі блока Наталії Вітренко "Народна опозиція". Але отримала 2,93% голосів і знову не змогла провести свого представника у парламент.

За повідомленням прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Юрій Бережний в 2006-2010 роках був у партії "Русь", він в той час балотувався до Луганської міської ради. У серпні 2013 його призначили начальником управління зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації. За інформацією прес-служби Луганської ОВЦА, до свого призначення він пройшов усі необхідні перевірки. Примітно, що заступником голови Луганської обласної державної адміністрації, до відання якого віднесені питання безпеки та громадського порядку є полковник СБУ Ю. Ю. Клименко. Виникають цілком логічні запитання щодо фаховості роботи як Клименка Ю.Ю., так і СБУ, які, власне, і проводили ці перевірки.

Варто зазначити, що до початку гібридної війни Бережний в Луганську працював в команді регіоналів Пристюка-Голенко: з 2010 року був директором обласного комунального підприємства "Регіональне агентство сприяння інвестиціям".

Утім, це не перший випадок, коли на відповідальні посади у військово-цивільних адміністраціях намагаються просунути членів проросійських партій. Нагадаю, у 2015 році заступником глави Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського та куратором діяльності апарату стала екс- заступник міського голови Алчевська та екс-депутат Луганської обласної ради від блоку Наталії Вітренко Євгенія Гогітідзе. Тоді, завдяки розголосу і публікаціям у ЗМІ, вдалося заблокувати це кадрове призначення.

Що стосується призначення на посаду п. Бережного, то, на моє глибоке переконання, правоохоронним органам і спеціальним службам варто перевірити факт проходження Бережним спец перевірки на момент призначення на посаду. За результатами перевірки скасувати розпорядження голови ЛОВЦА Гарбуза про призначення Бережного на посаду начальника Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.