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Клюева задержат в случае возвращения в Украину – ГПУ

1.3тЧитать материал на украинском

Главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева задержат в случае его возвращения в Украину, поскольку он находится в розыске.

Как передает "Громадське", об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно будет реализовываться", — пояснил Горбатюк.

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Андрей Клюев

Андрей Клюев

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, Клюеву официально разрешили баллотироваться в народные депутаты, он идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины".

21 июня он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. 23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации. Но уже 1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запретерегистрации Клюева.

2 июля в Киеве на Майдане прошли протесты против Клюева, а также блогера Анатолия Шария.

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Персона
Андрей Клюев
Место
Украина
Тег
ГПУ
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Застрелити при спробі втечі, або, як варіант, за спробу опору при затриманні. Ідеальний віріан, думаю, багато хто зі мною погодиться.
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