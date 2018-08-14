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Киев готов помиловать несколько десятков российских преступников: названо условие

4.3тЧитать новость на украинском

Киев готов обменять 36 российских преступников в ответ на освобождение незаконно осужденных в России украинских граждан.

Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов продолжает голодовку с требованием освободить не только его, а всех украинских политзаключенных в РФ. Такое же требование и такую ​​позицию на всех переговорах занимает и украинская сторона", – подчеркнула она.

По словам Геращенко, на сегодняшний день в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму незаконно содержится около 70 украинцев и крымских татар. Еще несколько десятков военных и гражданских удерживают бандформирования в ОРДЛО.

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"Украина так и не получила ответа по инициативе передать РФ 36 россиян – преступников и террористов, ради освобождения наших. Также мы готовы помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, чтобы освободить наших с ОРДЛО", – добавила Геращенко.

Она пояснила, что приоритетом для Украины является освобождение всех граждан, удерживаемых Россией. Первый вице-спикер Рады также подчеркнула, что представители ОРДЛО в Минске утверждают, будто в их застенках находятся лишь 20 человек, а требуют от Киева – 300.

"Мы стоим на другой формуле: украинцы, незаконно содержащиеся в РФ - точно входят в список установленных лиц, так весь мир знает, где содержится Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, другие", - отметила Геращенко.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа российский адвокат Николай Полозов рассказал, что президент РФ Владимир Путин может иметь "особый пунктик" в виде личной обиды на Сенцова.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиУкраинские политзаключенные в РоссииДело Олега Сенцова
Персоны
Ирина ГеращенкоОлег Сенцов
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
козломордые своих не бросают или бросают?
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну с точки зрения раши все наоборот,ихние незаконноосужденные ,а с этой стороны преступники,так всегда бывает..
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Какая же она убогая. И кто ее только на должность поставил.
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