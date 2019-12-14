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14 декабря • обновлено в 19:29
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Жестоко избили после теракта: умер отец керченского стрелка

5.6т
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Игорь Росляков, отец керченского стрелка Владислава Рослякова, совершившего теракт в крымском колледже 17 октября 2018 года, умер в больнице.

Об этом сообщил "Регион online" со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как сказано в Telegram-канале Mash, осенью текущего года 53-летнего мужчину жестоко избили и ограбили, после чего он попал в больницу с серьезной травмой головы.

По данным источника журналистов, на момент нападения у Игоря Рослякова уже были и другие проблемы со здоровьем.

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Владислав Росляков

Владислав Росляков

МК

"После того, что натворил его сын, он "сдал" позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом", – рассказал собеседник издания.

Отметим, подозреваемых в нападении задержали. За решетку отправили одного из нападавших, а на второго пострадавший не стал писать заявление.

"Бутова [одного из нападавших] судили, был суд. Бутов забрал 10 тысяч, пенсию Игоря. Бутов грабил, а второй побил Игоря. Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого, он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось", – рассказала мать умершего Галина Рослякова (бабушка стрелка).

Игорь Росляков

Игорь Росляков

Mash

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Теги
керченский стрелок смерть
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