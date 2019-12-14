Жестоко избили после теракта: умер отец керченского стрелка

Игорь Росляков, отец керченского стрелка Владислава Рослякова, совершившего теракт в крымском колледже 17 октября 2018 года, умер в больнице.

Об этом сообщил "Регион online" со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как сказано в Telegram-канале Mash, осенью текущего года 53-летнего мужчину жестоко избили и ограбили, после чего он попал в больницу с серьезной травмой головы.

По данным источника журналистов, на момент нападения у Игоря Рослякова уже были и другие проблемы со здоровьем.

Владислав Росляков МК

"После того, что натворил его сын, он "сдал" позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом", – рассказал собеседник издания.

Отметим, подозреваемых в нападении задержали. За решетку отправили одного из нападавших, а на второго пострадавший не стал писать заявление.

"Бутова [одного из нападавших] судили, был суд. Бутов забрал 10 тысяч, пенсию Игоря. Бутов грабил, а второй побил Игоря. Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого, он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось", – рассказала мать умершего Галина Рослякова (бабушка стрелка).

Игорь Росляков Mash

Как писал OBOZREVATEL:

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже , что в оккупированном Крыму, а затем покончил с собой.

В стрельбе погиб 21 человек (вместе со стрелком), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более полусотни человек.

О том, как керченский стрелок готовился к преступлению почти два года, читайте в нашем материале по ссылке.

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