"Запад не усвоил уроки": Казарин предупредил об угрозе новых оккупаций Россией

В середине ХХ века Запад пытался наладить отношения с СССР и не помешал его вторжению в Чехословакию. Современные события свидетельствуют о том, что Москва может снова воспользоваться стремлением Европы и США к партнерству и повторить то же самое в других странах.

Такое предостережение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россия оккупант "Военное обозрение"

"В конце 60-х годов Запад пытался дружить с СССР. Ради политики разрядки западный мир проигнорировал вторжение в Чехословакию. Всем нужны были торговые соглашения и потому на подавление "пражской весны" просто закрыли глаза. Разрядка нужна была и Москве. Реформы в экономике, начатые после смещения Хрущева, провалились. Спад фиксировался даже в официальной статистике. Союзу нужна была передышка, чтобы залатать дыры. Москве повезло. В США считали, что нужно окутать СССР паутиной совместных интересов, чтобы обуздать советскую экспансию", – напомнил о печальном историческом опыте замирения агрессора он.

В результате, подчеркивает Казарин, СССР получил западные кредиты и технологии, нарастил химическую и военную промышленность и руки советского руководства стали развязаны. Кроме того, из кубинцев Москва соорудила нечто вроде иностранного легиона и отправляла его воевать в Анголу, Эфиопию, Лаос, Мозамбик и Гвинею-Биссау.

"Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться. Проблема была в том, что запад воспринимал Советский союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики. С тех пор прошло 50 лет, но некоторые уроки, судя по всему, Запад так и не усвоил", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк спрогнозировал, что ради сохранения власти после 2024 года президент России Владимир Путин пойдет на создание нового государства, в которое в том числе войдут террористические "Л/ДНР".

Также есть угроза "присоединения" к России Беларуси, однако ее лидер Александр Лукашенко заявил, что что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности Российской Федерации.

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