Катастрофа самолета МАУ в Иране: Шмыгаль рассказал о сдвигах в деле

Украина добилась существенных сдвигов в переговорах с Ираном по поводу передачи "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в начале января 2020 года.
Об этом во время пресс-конференции по случаю первых 100 дней нового правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, с ослаблением карантина общение с иранской стороной станет еще более активным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом. Не было возможности контактировать непосредственно, поэтому все переговоры были переведены в виртуальный режим, что осложнило возможность, в том числе, и передачи материалов и "черных ящиков", – сказал глава Кабмина.
Катастрофа МАУ в Иране
"Но сегодня есть хороше продвижения в этом деле. Министр иностранных дел занимается лично этим делом. Знаю, что договоренность о "черных ящиках" – на повестке дня. И она продвинулась дальше, чем три месяца назад, до карантина. Что касается дальнейших договоренностей – сейчас активная фаза переговоров с ослаблением карантина и возможностью личных встреч будет активизирована", – заверил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране изначально предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января председатель иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
31 мая появилась информация о том, что "черные ящики" не будут передавать Украине.
11 июня стало известно, что Иран решил передать "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" во Францию.
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