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11 июня • обновлено в 16:02
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Катастрофа самолета МАУ в Иране: Шмыгаль рассказал о сдвигах в деле

  • Пассажирский самолет МАУ было случайно сбит ракетой иранской ПВО над Тегераном 8 января

  • На борту погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди жертв – 11 украинцев

  • Уже несколько месяцев Украина пытается получить доступ к бортовым самописцам самолета, потерпевшего катастрофу

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

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Украина добилась существенных сдвигов в переговорах с Ираном по поводу передачи "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в начале января 2020 года.

Об этом во время пресс-конференции по случаю первых 100 дней нового правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, с ослаблением карантина общение с иранской стороной станет еще более активным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были осложнены коронавирусом. Не было возможности контактировать непосредственно, поэтому все переговоры были переведены в виртуальный режим, что осложнило возможность, в том числе, и передачи материалов и "черных ящиков", – сказал глава Кабмина.

Катастрофа МАУ в Иране

Катастрофа МАУ в Иране

"Но сегодня есть хороше продвижения в этом деле. Министр иностранных дел занимается лично этим делом. Знаю, что договоренность о "черных ящиках" – на повестке дня. И она продвинулась дальше, чем три месяца назад, до карантина. Что касается дальнейших договоренностей – сейчас активная фаза переговоров с ослаблением карантина и возможностью личных встреч будет активизирована", – заверил Шмыгаль.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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