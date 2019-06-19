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Катастрофа MH17 на Донбассе: Россия запаниковала из-за масштабного разоблачения

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МИД России опроверг причастность к авиакатастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Внешнеполитическое ведомство выступило с громким заявлением в среду, 19 июня, после того, как были названы имена подозреваемых террористов под руководством Игоря Гиркина.

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского "Боинга" МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - заявили в МИД РФ.

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МН17, иллюстрация

МН17, иллюстрация

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский. Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
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Ш. Олег
Ш. Олег
Про панику эту в России не знают ни духом, ни сном. Зато застрелился вдруг в Киеве Тымчук на массиве Лесном.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска, ну и какие ещё надо доказательства ? Это такая тактика РФ: Крым - референдум, никем не признанный почему-то, Донбасс - шахтёры, выкопав танки из шахт, Абхазия - принуждение грузинских властей к миру, звучит то как ! Как вам тактика ? И везде Россия не при делах, аки агнец. А если ещё Чечню вспомнить ?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Запаниковали?По ходу вас аккуратно послали на буй,вместе с ""доказательствами"".
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