Катастрофа MH17 на Донбассе: Россия запаниковала из-за масштабного разоблачения

МИД России опроверг причастность к авиакатастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Внешнеполитическое ведомство выступило с громким заявлением в среду, 19 июня, после того, как были названы имена подозреваемых террористов под руководством Игоря Гиркина.

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малазийского "Боинга" МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - заявили в МИД РФ.

МН17, иллюстрация obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский. Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся