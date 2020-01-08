Катастрофа Boeing в Иране: в СНБО раскрыли детали расследования

К расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Об этом в среду, 8 января на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Согласно международному праву к расследованию будут приобщены те страны, чьи пассажиры погибли в катастрофе. Также привлекут компанию-производитель Boeing", – сообщил он.
Авиакатастрофа в Иране
Кроме того, в Украине будет открыто уголовное производство, которое будет расследовать причины аварии. Отмечается, что украинская сторона направила в Иран ходатайство, чтобы принимать участие в расследовании на территории их страны.
Ранее президент МАУ Евгений Дыхне сообщал, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать авиакатастрофу. В ее состав войдет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители иранской стороны и компания-производитель Boeing.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
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