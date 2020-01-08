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8 января • обновлено в 12:51
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Катастрофа Boeing в Иране: в СНБО раскрыли детали расследования

1.3т
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К расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

Об этом в среду, 8 января на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Согласно международному праву к расследованию будут приобщены те страны, чьи пассажиры погибли в катастрофе. Также привлекут компанию-производитель Boeing", – сообщил он.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Кроме того, в Украине будет открыто уголовное производство, которое будет расследовать причины аварии. Отмечается, что украинская сторона направила в Иран ходатайство, чтобы принимать участие в расследовании на территории их страны.

Ранее президент МАУ Евгений Дыхне сообщал, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать авиакатастрофу. В ее состав войдет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители иранской стороны и компания-производитель Boeing.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет СНБО
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