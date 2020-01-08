Катастрофа Boeing в Иране: в СНБО раскрыли детали расследования

К расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

Об этом в среду, 8 января на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Согласно международному праву к расследованию будут приобщены те страны, чьи пассажиры погибли в катастрофе. Также привлекут компанию-производитель Boeing", – сообщил он.

Авиакатастрофа в Иране

Кроме того, в Украине будет открыто уголовное производство, которое будет расследовать причины аварии. Отмечается, что украинская сторона направила в Иран ходатайство, чтобы принимать участие в расследовании на территории их страны.

Ранее президент МАУ Евгений Дыхне сообщал, что будет создана специальная комиссия, которая будет расследовать авиакатастрофу. В ее состав войдет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители иранской стороны и компания-производитель Boeing.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!