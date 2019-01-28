Капитан скандального ''Норда'' пропал без вести: что известно

Капитан российского траулера "Норд" Владимир Горбенко мог пропасть без вести. Его якобы никто не видел уже три дня.
Об этом на своей странице в Facebook заявил правозащитник Максим Могильницкий. По его словам, Горбенко не выходит на связь с родными и адвокатами.
"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – написал Могильницкий.
"Норд"
Адвокат подозревает, что исчезновение Горбенко может быть очередным "похищением СБУ". Он ссылается на то, что якобы в апреле 2018-го года капитана уже "похищали" непосредственно с борта "Норда", задержанного в Мариупольском порту.
"Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", – утверждает Могильницкий.
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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.
Позже двое членов экипажа судна тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.
2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
11 апреля Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
14 мая сообщалось, что члены экипажа судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.
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