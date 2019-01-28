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Капитан скандального ''Норда'' пропал без вести: что известно

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Капитан российского траулера "Норд" Владимир Горбенко мог пропасть без вести. Его якобы никто не видел уже три дня.

Об этом на своей странице в Facebook заявил правозащитник Максим Могильницкий. По его словам, Горбенко не выходит на связь с родными и адвокатами.

"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – написал Могильницкий.

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"Норд"

"Норд"

Адвокат подозревает, что исчезновение Горбенко может быть очередным "похищением СБУ". Он ссылается на то, что якобы в апреле 2018-го года капитана уже "похищали" непосредственно с борта "Норда", задержанного в Мариупольском порту.

"Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", – утверждает Могильницкий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Позже двое членов экипажа судна тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

11 апреля Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

14 мая сообщалось, что члены экипажа судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

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Место
Украина
Теги
ГоспогранслужбаУкраинаРоссия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А нафига его похищать? Есть легальные методы экстрадиции. Елену Бойко - никто не похищал, а экстрадировали по закону. Сейчас еще одну особу экстрадируют Ирину Воронцову из СПб.
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