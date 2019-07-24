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"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

1.4т Читать материал на украинском

В Николаеве продавец одного из магазинов повалила на землю покупателя, который расплатился за шаурму фальшивыми деньгами.

Об этом сообщает местное издание "Новости N". Видео конфликта сняли на камеру очевидцы инцидента.

Согласно описанию ролика в сети, парень заплатил за шаурму фальшивой купюрой. Продавец, заметив это, выскочила из-за прилавка и прямо в магазине начала бить покупателя, требуя вернуть ей деньги.

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"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скрин видео

Чем закончился конфликт, не сообщается. "Какая шаурма – такие и деньги! Все верно", "Так бывает, когда избы не горят и кони заканчиваются", "А мужики стояли тихонько в сторонке и наблюдали, как женщина сражается", – пишут пользователи сети в комментариях к новости.

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

"Какая шамурма – такие и деньги": в Николаеве продавщица избила покупателя за фальшивки

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Николаеве полиция задержала военнослужащего, который регулярно совершал разбойные нападения на женщин.

Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу – находясь за рулем мопеда.

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Место
Украина Николаев
Теги
Драка фальшивые деньги видео
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