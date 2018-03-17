Как в кино: Минобороны Украины потратило 72 млн на "дымовухи"

Министерство обороны Украины в 2015-2017 годах вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий закупило смесь для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол и во время кинематографических съемок.

Об этом пишет пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сумма указанной сделки составляет более 72 млн гривен. При этом, уточняет прокуратура, никакие испытания перед приобретением имущества военного назначения не проводились.

Указывается, что такую смесь нельзя использовать во время боевых действий.

"Из-за отсутствия устойчивости дыма рассеяния в атмосферном воздухе закуплена дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 минут), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий", - объяснили в прокуратуре.

По факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12 марта начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Как сообщал "Обозреватель", подозреваемый в деле НАБУ против Минобороны попросил помощи у посла США.