Как уберечь детей от маньяков: правозащитник дал совет родителям

В Украине в Национальную полицию ежегодно поступают тысячи заявлений об исчезновении детей. Часто пропавшие дети через короткое время возвращаются сами, но иногда они становятся жертвами преступников или психически больных людей.

Как родителям уберечь своих детей от подобных ситуаций, рассказал в эфире ObozTV вице-президент Всеукраинской фундации "Защита прав детей" Алексей Лазаренко.

"Есть несколько категорий детей, которые исчезают без вести. Это дети, которые сами ушли, утратили связь с родными, а есть действительно без вести пропавшие, потому что они становятся жертвами преступлений", – объяснил Лазаренко.

Правозащитник призвал родителей учить своих детей безопасному поведению и общению с взрослыми, в том числе чужими.

"На улице подходят и что-то предлагают. Это в основном преступники или психически неуравновешенные люди, которые имеют своей целью именно преступные намерения в отношении детей", – подчеркнул он.

"Я бы посоветовал родителям прежде всего знать, что думает ребенок, разговаривать с ним и учить ребенка не общаться с чужими взрослыми, с людьми, чье поведение является подозрительным. Поведение может быть разным – не только агрессивным, но и "хочешь, дам конфетку". Такое поведение тоже является подозрительным", – заявил эксперт.

Как подчеркнул Лазоренко, ребенок не должен предоставлять услуги или помощь постороннему взрослому лицу, которое просит "проведи меня куда-то, покажи, кто в каком доме живет".

"Особенно это касается людей в сельской местности, когда малознакомые люди будут обращаться к ребенку, а ребенок будет верить им. А потом имеем что имеем – например в Одесской области ребенок был изнасилован и убит наглядно знакомым человеком", – рассказал правозащитник.

Эксперт посоветовал в случае пропажи ребенка сразу обращаться в органы Национальной полиции.

"Сотрудники Национальной полиции обязаны сразу принимать заявления о пропаже детей и вносить в Единый реестр досудебных расследований сообщение по статье 115 – "убийство". Априори сразу считается, что ребенок может стать жертвой преступления, чтобы применить все возможные методы и способы розыска детей, в том числе оперативно-розыскные мероприятия, чтобы иметь все возможности разыскивать этого ребенка", – пояснил он.

informator.news

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Оболонском районе Киева мужчина средних лет "караулил" детей возле центра творчества, и подошел "знакомиться" к ребенку, который шел домой один. Он попросил у него "помочь найти тихое место", после чего пытался завлечь мальчика в подвал жилой многоэтажки.

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