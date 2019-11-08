Как прошла неделя в ООС: главные события

За период с 1 по 7 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 99 обстрелов украинских позиций, в результате которых погиб один военнослужащий. Ранения получили 11 бойцов.

Продолжился процесс разведения сил. Подробнее о главных событиях ООС прошедшей недели – в материале OBOZREVATEL.

С 1 по 7 ноября в зоне ООС было совершено 99 обстрелов

За прошедшую неделю оккупационные войска 99 раз обстреливали украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в том числе из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Самым "спокойным" оказался вторник, 5 ноября, когда было произведено 7 обстрелов, самыми "горячими" - 4 и 7 ноября. В каждый из этих дней противник осуществил 20 обстрелов.

4 ноября под обстрел попал беспилотник наблюдателей ОБСЕ вблизи поселка Чермалык Донецкой области. Оккупационные войска выпустили по нему более десяти автоматных очередей, но ни один снаряд не попал в цель. Беспилотник благополучно вернулся на место.

За прошедшую неделю в зоне ООС ранения получили 11 бойцов ВСУ. Один военнослужащий погиб 7 ноября.

Им оказался солдат 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Герман Бродников. Ему было всего 23 года.

В бригаде сообщили подробности гибели военного: "Сегодня инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-булыжником своего подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши побратимы у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, возле которой и работали защитники".

Всего за две недели до гибели Герман обручился с любимой девушкой. Пара готовилась к свадьбе.

Герман Бродников Facebook Ирина Шабатура

Главные события в зоне ООС с 1 по 7 ноября

Эти 7 дней были отмечены визитами зарубежных представителей, совещаниями, брифингами, учениями и празднованием.

В пятницу, 1 ноября, в Станице Луганской побывала делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Украину на встрече представлял замминистра иностранных дел Егор Божок. Гости имели возможность лично оценить ситуацию с разведением сил, а также заверили украинскую сторону в своей поддержке.

1 ноября в Станице Луганской побывала делегация Финляндии Facebook Операція об’єднаних сил

В тот же день вблизи Новой Ласпы Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине, которую те сами "заложили и успешно забыли", сообщает пресс-центр ООС.

В субботу, 2 ноября, украинские и зарубежные журналисты побывали в Золотом-4 Луганской области. Они увидели позиции украинских военных, а также пообщались с местными жителями.

2 ноября украинские и зарубежные журналисты побывали в Золотом-4 Facebook Операція об’єднаних сил

В тот же день в зоне ООС прошли учения по оказанию медицинской помощи в сложных условиях.

В воскресенье, 3 ноября, в ООС отметили День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Украинских бойцов с праздником поздравил командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В тот же день в зоне ООС состоялась тренировка танковых подразделений.

Во вторник, 5 ноября, в Мариуполе побывала делегация из США во главе с заместителем помощника министра обороны Лорой Купер. Зарубежных гостей ознакомили с обстановкой на Приазовье.

В тот же день Золотое-4 посетили народные депутаты Украины, члены Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Целью визита был мониторинг в районе разведения сил. С нардепами встретился генерал Кравченко. Народные избранники пообщались с местными жителями.

5 ноября Золотое-4 посетили народные депутаты Украины Facebook Операція об’єднаних сил

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста вблизи Станицы Луганской.

Украинская сторона восстанавливает мост вблизи Станицы Луганской Facebook Операція об’єднаних сил

А для жителей Золотого-4 выступила группа из Винницы "Пан Карпо".

В четверг, 7 ноября, главным событием в зоне ООС стала подготовка к разведению сил в Петровском. На место приехали послы США, Великобритании, Германии и Франции, их сопровождал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

В тот же день делегация посетила Золотое-4. На брифинге Хомчак заявил: за прошедшее с момента разведения сил время обстрелов не было, но украинская сторона готова реагировать на любые ситуации.

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