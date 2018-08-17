Черные риэлторы открыли охоту: как массово дурачат бойцов АТО

Черные риэлторы теперь отбирают жилье у участников боевых действий на Донбассе, которые находятся на передовой. Они пользуются тем, что военные долго отсутствуют и за это время успевают провернуть сделку, да еще и продать квартиру.

Бойцам ничего не остается как судиться за свое имущество. Причем дела рассматривают годами и шансов вернуть недвижимость не очень много. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Вернулся с передовой, а в квартире чужие люди

Артиллерист Ростислав Тихонов случайно узнал о том, что лишился двухкомнатной квартиры на Печерске, пока был на передовой. "Пошел оформлять субсидию два года назад и выяснил, что квартира не моя. Потом зашел в реестр имущественных прав, оказалось, что квартира принадлежит другому человеку", - рассказал OBOZREVATEL Тихонов.

По его словам, двухкомнатная квартира в элитном районе столицы принадлежала ему и бабушке. Но когда бабушка умерла, половина жилплощади перешла к отцу. "Отец там жил, с мамой они в разводе. Мы с ним виделись раз-два в месяц. Когда я ушел воевать, его стал обхаживать некий Анатолий Остапенко. Этот Анатолий такой общительный, сразу втирается в доверие. Соседи даже как-то милицию вызывал, потому что в квартире была пьянка, так как раз это Анатолий и был в квартире", - говорит Тихонов.

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Потом, по словам бывшего бойца, отца куда-то вывозили. "Он говорит, что его чем-то накололи, и он смутно помнит, что подписывал что-то. Но половина-то квартиры моя, я точно ничего не подписывал. И уже когда началось следствие, выяснилось, что они предоставили липовый документ - якобы я продал своему отцу часть квартиры. Просто взяли из реестра судебных решений левое дело о продажи недвижимости совершенно посторонних людей, вставили туда данные мои и отца и на основании этого оформили сделку. В то время, когда я был на передовой. То есть в любом случае договор купли-продажи недействительный, потому что тут есть фальшивые документы", - отметил Тихонов.

Сейчас квартира арестована. "Мы добиваемся в суде, чтобы ее вернули нам, раз оформили по фальшивым документам. Я туда вселился. Ухожу утром на работу, возвращаюсь - Анатолий Остапенко выбил замки и поставил свои. Я тоже вызываю службу, полицию, показываю документы, меняю свои замки. И так было несколько раз. Сейчас мы туда вселились, в мое отсутствие ее охраняют мои ребята", - говорит Тихонов.

Кстати, таким образом у отца бойца отняли еще одну квартиру в Киеве. "Ту квартиру Анатолий сдал на 15 лет чужой семье с последующим выкупом. Я общался с людьми, которые сейчас там живут, они говорят, что платят ему арендную плату. Мол, увидели объявление, что продается дешевая квартира всего за 15 тысяч долларов, вот и взяли. Тоже ждут судебного решения, чтобы понимать, как им быть дальше", - рассказал нам военный.

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OBOZREVATEL также связался с Анатолием Остапенко. Правда, у него своя версия случившегося. Мужчина уверяет, что он такой же потерпевший в этой истории.

"Эту сделку оформлял человек, который представился помощником нотариуса, Юрий Росиец. Он общался с отцом Тихонова, и предложил мне эту квартиру. Мол, Тихонов-старший хочет продать жилье, но с условием, что он там останется жить и за ним нужно ухаживать. Я согласился. Я же не знал, что половина квартиры оформлена таким незаконным образом. Отца клали в больницу, я к нему ездил и этот Юрий Росиец тоже. И отец должен знать этого человека. Этот помощник, видимо, имел доступ к реестру, где регистрируются все имущественные права. Он нам распечатывал все документы и давал на подпись. Нотариус просто туда-сюда ходила. Так что я пострадавший", - уверяет Остапенко.

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Правда, телефон помощника нотариуса, чтобы мы с ним пообщались, мужчина дать нам отказался. Мол, спугнем, он карточку поменяет и все. "Я с ним общаюсь, иногда даже вижу, когда выхожу после допроса, что он там недалеко стоит. Просто правоохранители его прикрывают, почему его не допрашивают?" - возмущается Остапенко.

По словам же экс-бойца, данные об этом помощнике нотариуса в деле появились не так давно. "Анатолий сначала другие показания давал, теперь вот придумал новую версию".

Кстати, в киевской прокуратуре сообщили нам, что Остапенко проходит по еще одному делу, связанному с недвижимостью. А сейчас прокуроры проверяют, нет ли его следов в других регионах.

Забрали бабушкину квартиру

Еще одна подобная история произошла в Николаеве. Там отобрали однокомнатную квартиру у бойца 53 бригады Александра Шупина. Жилье ему досталось от бабушки, которой не стало десять лет назад. По словам Шупина, он, как и положено, в течение полугода после смерти родственницы обратился к нотариусу, переоформил квартиру на себя. А когда уехал в АТО, неожиданно в квартиру вселились чужие люди.

Об этом Александру сообщила соседка. Оказалось, что некая мошенница предъявила липовые документы в суде. Якобы еще в 1998 году бабушка продала ей эту квартиру. Оформлены они были на Украинской бирже, которой в то время и в помине не было. И за время, пока парень служил, мошенница успела жилье продать. Сейчас николаевские правоохранители задержали эту женщину. Сам Шупин очень расстроен этой историей, ведь он сирота, и это его единственное жилье.

Получают данные в ЖЭКах

Юрист Иван Либерман рассказывает, что своих жертв черные риэлторы находят даже возле мусорников. "Эти люди умеют втираться в доверие. Вот присмотрели, что возле мусорника часто появляется бабушка или дедушка, вроде не совсем бомжи, жилье есть. Начинают знакомиться, могут и социальную помощь предложить, лекарства привезут, продукты. В разговоре выясняют, что с жильем, есть ли родственники, где они. И перспективных стариков начинают обхаживать", - рассказывает Либерман.

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Также, по словам юриста, как и ранее, эти мошенники пользуются данными своих информаторов в ЖЭКах, социальных службах, наводят справки у медсестер в разных больницах, участковых. "В ЖЭКе часто знают, что единственный наследник уехал воевать на восток, сразу же объявляется охота за квартирой. И то, что родственник владеет квартирой, прописан там, или на него оформлено завещание - для них значения не имеет. Главное - поскорее сделать липовые документы, оформить договор продажи и тут же кому-то перепродать. А там уже родственники будут годами судиться", - говорит Либерман.

Часто наводкой могут служить коммунальные долги. "Если человек не платит за коммунальные услуги, то в ЖЭКе всегда об том знают. Они выясняют всю подноготную. А раз родственник в АТО, значит, можно найти другого благодетеля", - отметил юрист.

Проверяйте имущество

Адвокат Ростислав Кравец советует военным, которые на долгое время отправляются на восток, хранить документы на недвижимость не у себя дома, а у доверенных лиц. "Это серьезно усложнит аферисту жизнь", - говорит юрист.

К тому же, сейчас есть полезные интернет-сервисы. "Они готовы совершенно бесплатно собирать информацию о вашей недвижимости. Если кто-то начнет подавать документы на вашу квартиру, вам сразу сообщат", - пояснил Кравец.

Еще на сайте "Судова влада" можно проверять, не собираются ли провести во время вашего отсутствия судебное заседание по вашей недвижимости. "Там собираются данные о всех судебных заседаниях. Поэтому нужно вбить свою фамилию, имя, отчество - и проверить", - говорит Кравец.

Также адвокат советует иногда проверять в реестрах состояние вашей недвижимости, сделать это могут адвокаты, нотариусы. Помимо этого, нужно попросить кого-то из доверенных лиц присматривать - не поселился ли в вашей квартире кто-то посторонний, или не зачастил ли к вашему родственнику новый приятель или "добрая" женщина, готовая ухаживать за бабушкой.

По словам Кравца, истории с отъемом недвижимости у бойцов АТО случаются. И иногда даже легальным способом. "Обычно это связано с долгами по ипотеке или кредиту. Пока военный служит, на него подают в суд, принимают решение отнять и передают в исполнительную службу. У меня сейчас есть такой случай, человек не расплатился по ипотеке. Но мы пошли в исполнительную службу, предоставили документы, что он официально служит в армии, поэтому дело приостановили до его возвращения", - подытожил адвокат.