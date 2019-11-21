Копнул я тут намедни одну тему, поговорил с разными людьми и получил неожиданный результат.

Неожиданный – потому что искал совсем другую информацию. Но теперь не могу не поделиться.

Заказные убийства уже давно не редкость – они позволяют заказчику обеспечить себе железобетонное алиби. В свою очередь исполнитель (непосредственно совершающий убийство) практически никогда напрямую не связан ни с заказчиком, ни с жертвой. И это, конечно же, затрудняет расследование такого рода преступлений.

А в том случае, о котором мне рассказали знающие люди, получилось просто "блеск": и убийство милиция раскрыла, и киллера с заказчиком посадили. Но, по словам достоверных источников, не все так просто. История меня реально потрясла.

Короче. Киев, 2007 год. Лихие 90-е ни разу не забылись.

И вот 5 июня около часу дня был застрелен директор киевского радиорынка "Караваевы Дачи" Геннадий Супруненко. Двое киллеров зашли в административное здание рынка, а потом – в кабинет директора.

Присутствующих заставили лечь на пол, а самого Супруненко встать из-за стола. Затем расстреляли его из ТТ и "Браунинга" (один выстрел – контрольный, в голову)...

Киллеры вышли и легко затерялись в толпе покупателей.

Расстрел директора радиорынка "Караваевы Дачи" Газета "Дело"

Супруненко был директором ООО "Звездочет-1", которое контролировало радиорынок на Караваевых Дачах и который считается крупнейшим в Украине.

Среди отрабатываемых версий, по словам тогдашнего прокурора Соломенского района Веры Шуляковой, – личные неприязненные отношения между сотрудниками и руководством рынка, торговля на рынке крадеными мобильными телефонами и другие. Тогда СМИ сообщали, что по словам близких к погибшему, между соучредителями ООО происходило перераспределение полномочий и прав собственности (Супруненко был генеральным директором, а еще один соучредитель – директором).

По утверждению источников, это все сказки, а на самом деле убийство Супруненко заказал как раз его партнер, соучредитель "Звездочет-1". История не нова – такое "решение вопроса" было не редкостью.

Киллеров нашли, а в октябре 2010 года Апелляционный суд Киева поставил точку в этом громком деле. Вот только, по утверждению источников, один из киллеров превратился... в организатора.

Тогда столичная прокуратура сообщила: "У организатора убийства возник денежный конфликт с директором рынка, из-за чего он определенное время скрывался от потерпевшего и избегал встречи с ним. Впоследствии, чтобы решить проблему возвращения денег директору, осужденный решил организовать его убийство. Непосредственными исполнителями преступления стали двое знакомых осужденного, которые на рабочем месте в июне 2007 года из огнестрельного оружия убили потерпевшего".

В общем, мужчинам дали по 14 и 15 лет лишения свободы, а мотив убийства свели к банальному невозврату долга. Однако некоторые люди утверждают, что это не так. "Правоохранители были "в теме", то есть определенным образом мотивированы для такого результата расследования заказного убийства и чтобы реальный заказчик избежал наказания. А он получил не просто профит, он забрал всё – даже переоформил на себя долю застреленного Супруненко. В то время как вдова потеряла квартиру, взятую в ипотечный кредит", – утверждают источники.

Сегодняшний реальный хозяин столичного радиорынка "Караваевы Дачи" (бывший партнер Супруненко) все также является соучредителем ООО "Звездочет-1". Правда 35% предприятия теперь у его сына. Но всё в семье.

Если все так, как мне рассказали, то что мешает правоохранителям это проверить? Убийство – особо тяжкое преступление, срок давности не истек.

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