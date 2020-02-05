"Как будто разорвали на части": жена погибшего в Кривом Роге экстремала рассказала о пережитом ужасе

Жена криворожского экстремала и блогера Владимира Талинина, погибшего во время погружения в заброшенную шахту, Татьяна, говорит, что всегда была против своеобразного увлечения мужа, но переубедить его было невозможно.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, женщина перенесла настоящий ужас, так как ей пришлось участвовать в процедуре опознания мужа, упавшего с высоты 550 метров.

"Нет сил от боли. Меня как будто разорвали на части. Моя кровинушка теперь будет в гробу. За что?" – говорит она.

Татьяна и Владимир Талинины

Татьяна не может себе простить, что не отговорила Владимира от рискованных занятий.

"Он был самым лучшим отцом и мужем на этом свете. Наша опора. Вы себе не представляете, что это был за человек, друг и сын. Всегда, в любой ситуации оставался человеком. Человечищем с большой душой и безумно добрым сердцем. За что?" – срывается женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоих мужчин, которые в ночь на 3 февраля упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты в Кривом Роге Днепропетровской области, нашли мертвыми.

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