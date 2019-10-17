К преступлению готовился почти два года: как керченский стрелок убил 20 человек

Ровно год тому назад, 17 октября, 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже, что в оккупированном Крыму, а затем покончил с собой. В стрельбе погиб 21 человек (вместе со стрелком), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более полусотни человек.OBOZREVATEL собрал всю информацию о том, что подвигло молодого студента на совершение массового убийства

Как все было

Утром 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков с двумя рюкзаками перепрыгнул забор Керченского политехнического колледжа, где учился на 4-м курсе. Через запасной вход он зашел в здание и направился на второй этаж. В то время у студентов шли пары.

Владислав Росляков МК

Оставив там принесенное ружье и боеприпасы, Росляков спустился в буфет на первый этаж, где положил рюкзак с самодельной взрывчаткой. В 11.40 во время перемены устройство сдетонировало, а Росляков тем временем вооружился автоматом и открыл прицельный огонь по всем людям, которые были в его зоне видимости. Выжившие студенты потом рассказывали, что слышали одиночные выстрелы, а не автоматную очередь. После Росляков зашел в библиотеку колледжа и из того же самого ружья выстрелил себе в голову. Предсмертной записки не оставил. Эксперты говорят, что на все он потратил минут 15.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков



*Внимание, на видео присутствуют кадры, которые могут шокировать pic.twitter.com/iip5cEn1hZ — Крым.Реалии (@krymrealii) 17 октября 2019 г.

Росляков был студентом колледжа, в котором и устроил стрельбу. Учился по специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". После развода родителей парень жил вместе со своей матерью Галиной в керченском микрорайоне Аршинцево. Женщина работала санитаркой в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере. Говорят, что в день трагедии ей пришлось спасать раненных студентов.

Как планировал убийство

По версии следствия, массовое убийство Росляков начал планировать с января 2017 года. Действовал в одиночку. Он легально купил огнестрельное оружие, получив официальное разрешение местных оккупационных служб. 18 июля 2018 года прошел курс по обращению с оружием. За четыре дня до стрельбы, 13 октября 2018 года, Росляков купил в керченском оружейном магазине "Сокол" 150 патронов.

Позже эксперты писали, что парень мог вдохновиться массовым убийством в школе "Колумбайн" 1999 года в США. Переодевшись в черные штаны и белую футболку, он якобы мог подражать одному из убийц Эрику Харрису. Появилась также версия, что парень постоянно подвергался насмешкам со стороны однокурсников из-за своего скромного финансового положения.

В апреле этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Росляков мог пойти на преступления, чтобы отомстить за унижения своих одноклассников. Якобы дети смеялись над ним из-за того, что он носил подделки, которые покупал на рынке, а не оригинальную одежду.

По словам знакомых Рослякова, он практически не пропускал занятий, постоянно делал домашнее задание, был замкнутым. По другой версии, он учился на тройки, общался со старшими ребятами, якобы встречался с девушкою из колледжа 5 месяцев, но она его бросила.

Аккаунтов в соцсетях на свое имя Влад не вел. По одной из версий, он мог пользоваться аккаунтом на имя Анатолия Смирнова. По данным Telegram-каналов, он общался с несколькими девушками, которым признался, что иногда стреляет "по животным и людям". Намекал на мысли о самоубийстве, мол таким образом, хочет устроить себе "отличный выпускной". Парень говорил, что у него не было друзей.

Скриншоты

Что говорят выжившие студенты

19-летний Николай Крутько, которому пуля попала в сонную артерию и вышла возле глаза, в интервью изданию Медуза сказал, что стрелков могло быть несколько, ведь он слышал звуки стрельбы с разных концов колледжа. Следователь сказал, что это ему показалось.

"Помню, как мы стояли, разговаривали про учебу, про каникулы — и как бабахнет. Везде вылетели стекла. Мы подошли ближе, чтобы посмотреть, и тут он начал стрелять со второго этажа. Выбил стекла и целился. Я видел человека, но не помню, кто именно это был. Я как-то не обратил внимания, думал, что это шутка. Даже не предполагал, что кто-то будет стрелять по людям. Оотвернулся, и мне прилетело в голову, в шею и еще много куда — всего шесть или семь ранений: голова, шея, левая рука, два раза в плечо, в обе ноги. В друга попали осколки — в обе ноги. Мы с ним побежали, а потом я заметил, что у меня струится кровь. Я не успел испугаться и достаточно адекватно себя вел. Было не страшно и не больно, но я не мог понять, откуда у меня все льется. В итоге я потерял полтора литра крови. Помню, что дошел до клумбы во дворе и начал терять сознание, упал. Понял, что кровь идет из шеи. Начал кричать: "Помогите!" Подбежала учительница или просто какая-то работница колледжа, которая заткнула мне большим пальцем дырку в шее, прямо туда его засунула, чтобы кровь не бежала. Потом мне отвезли в Симферополь, а через несколько недель выписали. Теперь я восстановился полностью", – рассказал Крутько.

Владислав Росляков 24 канал

"У меня погибли четверо знакомых — и все в разных местах. Как мог один человек стрелять во двор, убивать людей внутри и взрывать бомбу? Все до единого студента уверены, что он был не один. Моя одногруппница, которая была в другой части внутреннего двора, говорила, что по ним тоже стреляли. Сначала по листьям, а потом по ногам", - вспомнила 16-летняя Лиза.

Что стрелок писал в соцсетях

В день расстрела 17 октября 2019 года в аккаунте Смирнова появилась запись о том, что ему не нравится, "что все в этой жизни пытаются решить вместе него и он решил поставить точку в этой истории".

"Сейчас смотрю на наш бывший класс – куда он катится? Алкаши, шлюхи. Я изучил их биографии. В колледже то же самое. Люди слишком одинаковы. Вот я учусь на диплом, учусь хорошо, преподаватели считают меня весьма перспективным, а родители уже мечтают, как я буду работать и получать кучу бабок. А мне этот диплом не уперся. Да и родители… Если бы ты знала, как я все ненавижу. Тебя уже распределили и распихали в вузы без твоего мнения, все решили за тебя. Благо, я устрою себе отличный выпускной, и все это дерьмо закончится. Все на тебя имеют какие-то планы: бабушка и дед – успешный внук, мать – сын с хорошим образованием", – написал он.

Владислава Рослякова кремировали и похоронили под чужой фамилией.

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