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10 апреля • обновлено в 07:59
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К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: первые детали и фото

9.2т
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Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 10 апреля, пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол.

Об этом она сама сообщила в Facebook. "Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", – написала Черновол в соцсети (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Обыск провели в доме журналистки в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: первые детали и фото

Еспресо

Черновол показала предоставленное ей постановление об обыске. Речь в документе идет о событиях февраля 2014 года, когда после начала расстрела майдановцев в Мариинском парке, Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской.

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: первые детали и фото
К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: первые детали и фото

Следствие подозревает журналистку в "убийстве по сговору особо опасным для жизни людей способом".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Татьяна Черновол
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