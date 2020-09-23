На учениях с НАТО не сработал Javelin, на который приехал посмотреть Зеленский

На Николаевщине на международных учениях "Объединенные усилия – 2020" не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin, посмотреть на который приехал президент Владимир Зеленский.

Инцидент произошел 23 сентября на полигоне "Широкий Лан", сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что это оружие американского производства испытывали в ходе учений в Украине впервые. Военные применили его во время контрнаступления на условного противника.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных целей и вертолетов.

Инцидент в комментарии "Укринформ" подтвердил генерал-майор Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север".

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", – отметил он.

Офис президента Украины ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и отметил, что он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.

Как сообщал OBOZREVATEL: