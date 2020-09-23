На учениях с НАТО не сработал Javelin, на который приехал посмотреть Зеленский
На Николаевщине на международных учениях "Объединенные усилия – 2020" не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin, посмотреть на который приехал президент Владимир Зеленский.
Инцидент произошел 23 сентября на полигоне "Широкий Лан", сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Известно, что это оружие американского производства испытывали в ходе учений в Украине впервые. Военные применили его во время контрнаступления на условного противника.
Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных целей и вертолетов.
Инцидент в комментарии "Укринформ" подтвердил генерал-майор Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север".
"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться", – отметил он.
Офис президента Украины ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области и отметил, что он будет наблюдать за применением комплекса Javelin.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в сети обнародовали яркие кадры с американскими конвертопланами Osprey на "Объединенных усилиях – 2020". На них снято, как военнослужащие 8-го полка специального назначения ССО ВСУ вместе с 352-м крылом Сил специальных операций США отработали спуски по фастропах и переброску сил быстрого реагирования.
Во время международных учений войска противовоздушной обороны ВСУ также продемонстрировали готовность к отражению атаки врага с воздуха.
Учения "Объединенные усилия – 2020" начались в Николаевской области 19 сентября.
Для этого в Украину прибыла авиация НАТО. В частности, конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules были замечены в Виннице.
Кроме того, Bell V-22 Osprey приземлились и на аэродроме под Львовом.
Эти летательные аппараты являются гибридом самолета и вертолета и не имеют аналогов в мире.
На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.