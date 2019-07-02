Изъяли 400 кг наркотиков! В Украине "накрыли" международный синдикат наркоторговцев

В Украине изъяли 400 килограммов колумбийского кокаина, который готовили для продажи в странах Западной Европы.

В международный синдикат наркоторговцев входили три украинца, а также граждане Нидерландов и Британии. Всего были задержаны 9 человек, рассказал на брифинге в Киеве 2 июля глава Национальной полиции Сергей Князев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Общая стоимость наркотиков составила около $62 миллионов. Первую партию кокаина обнаружили 19 июня, последующие – 1 июля.

Изъятие Facebook Vyacheskav Abroskin

"Были изъяты сначала 270 кг, затем еще 70 и 60 килограммов", – уточнил глава полиции Украины.

Брифинг правоохранителей Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

Наркосбыватели из разных стран использовали Киев как "склад" для запрещенных веществ, а дальше переправляли их в другие государства.

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