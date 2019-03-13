Известный командир "ДНР" стал полковником Нацполиции: разоблачение

Известный на Донбассе командир боевиков "Л/ДНР" Юрий "Вампир" Голубан переехал в Киев, где смог беспрепятственно устроится в Национальную полицию.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от ВО "Батьківщина" Игорь Луценко. Мужчине удалось получить звание полковника.

Отмечается, что в 2014 году он якобы участвовал в боевых действиях против ВСУ, что подтверждают опубликованные в сети видео, на который "Вампир" запечатлен в форме "ДНР" с оружием в руках. Он являлся командиром роты в батальоне "Восток".

Facebook Игорь Луценко

Уже в 2014 году, рассказал Луценко, командир террористов уехал в Киев, где получил работу инструктором в Нацполиции. "Он эти 2 года занимался тренировкой и воспитанием украинских полицейских. Можно только представить, какие высокие моральные ценности он им передавал", – отметил нардеп.

Кроме того, террорист успел обзавестись квартирой в столице и уволился в 2018 году, оформив себе пенсию.

Отметим, Голубан уже не первый раз попадает в скандал касательно связей с "Л/ДНР". В 2017 году Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство относительно возможного участия полковника Нацполиции в террористической организации.

Как сообщал, в апреле 2017 года один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Ходаковский выложил видео, на котором якобы Юрий Голубан стоит среди террористов. Голубан не дал однозначного ответа на вопрос о происхождении ролика, но заявил, что видео могло быть смонтировано.

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