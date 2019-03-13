|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Известный командир "ДНР" стал полковником Нацполиции: разоблачение

4.4тЧитать материал на украинском

Известный на Донбассе командир боевиков "Л/ДНР" Юрий "Вампир" Голубан переехал в Киев, где смог беспрепятственно устроится в Национальную полицию.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от ВО "Батьківщина" Игорь Луценко. Мужчине удалось получить звание полковника.

Отмечается, что в 2014 году он якобы участвовал в боевых действиях против ВСУ, что подтверждают опубликованные в сети видео, на который "Вампир" запечатлен в форме "ДНР" с оружием в руках. Он являлся командиром роты в батальоне "Восток".

Новости
"Пришел к позиции ОС": еще один террорист "ЛНР" сдался Украине

Известный командир "ДНР" стал полковником Нацполиции: разоблачение

Facebook Игорь Луценко

Уже в 2014 году, рассказал Луценко, командир террористов уехал в Киев, где получил работу инструктором в Нацполиции. "Он эти 2 года занимался тренировкой и воспитанием украинских полицейских. Можно только представить, какие высокие моральные ценности он им передавал", – отметил нардеп.

Кроме того, террорист успел обзавестись квартирой в столице и уволился в 2018 году, оформив себе пенсию.

Отметим, Голубан уже не первый раз попадает в скандал касательно связей с "Л/ДНР". В 2017 году Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство относительно возможного участия полковника Нацполиции в террористической организации.

Известный командир "ДНР" стал полковником Нацполиции: разоблачение

Как сообщал, в апреле 2017 года один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Ходаковский выложил видео, на котором якобы Юрий Голубан стоит среди террористов. Голубан не дал однозначного ответа на вопрос о происхождении ролика, но заявил, что видео могло быть смонтировано.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Юрий Голубан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
66
7
Смешно
5
Интересно
18
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так вот кто научил полицаев фразе "Лежать бандэра")))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
От такая она, полиция! Одни твари!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, перестанеш бризкати слиною.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Махал Махалыч, поговори з ними фейс ту фейс: може перестановки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения