Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был уничтожен известный террорист Богдан "Москва" Грицай (Соколинский).

Об этом написал в Twitter блогер Necro Mancer. По его данным, 24-летний уроженец Макеевки погиб во вторник, 11 июня. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В сети пользователи рассказали, что "Москва" участвовал в боевых действиях против украинцев во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, аэропорт и Пески.

Миротворец

Миротворец

Миротворец

Миротворец

Миротворец

Миротворец

Миротворец

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Также опубликовано было интервью с террористом, записанное в 2015 году. Тогда "Москва" рассказал, что совершенно не жалеет, что пошел в ряды "ДНР" и готов "умереть за стариков и детей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован террорист Иван "Маз" Моисеенков из подразделения "Восток".

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