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/Новости расследований

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

5.5тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был уничтожен известный террорист Богдан "Москва" Грицай (Соколинский).

Об этом написал в Twitter блогер Necro Mancer. По его данным, 24-летний уроженец Макеевки погиб во вторник, 11 июня. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В сети пользователи рассказали, что "Москва" участвовал в боевых действиях против украинцев во многих горячих точках Донбасса, таких как Иловайский котел, аэропорт и Пески.

Новости
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Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Миротворец

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Twitter Necro Mancer

Известный 24-летний террорист "Москва" ликвидирован на Донбассе

Twitter Necro Mancer

Также опубликовано было интервью с террористом, записанное в 2015 году. Тогда "Москва" рассказал, что совершенно не жалеет, что пошел в ряды "ДНР" и готов "умереть за стариков и детей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован террорист Иван "Маз" Моисеенков из подразделения "Восток".

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Место
Украина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля ему стекловатой!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И опять "российский" воин из Макеевки, Украина! Так таки гражданская?
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Лаптекопытные пропагандоны, что за кисель в ваших головах?? Один пишет где увидели что там российская армия, другой говорит вечная память русскому человеку....хотя при этом первый пишет Донецк, Макеевка...так с какого перепуга русский?? А? Когда вы сами не признали республики??? Очередная пропагандонская ахинея...если б не ваш путейкин этих смертей и не было бы...как и десятки тысяч других.
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