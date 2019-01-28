Изуродовал ''зеленого человечка'': в Крыму задержали украинца

В России заявили, что мужчина, обливший краской памятник "зеленым человечкам" в оккупированном Симферополе, оказался украинцем. Он содержится в изоляторе.

При этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что его права полностью соблюдаются, передает "Интерфакс".

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", — сказала омбудсмен.

По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется. Ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место. Но для меня как уполномоченного главное, чтобы не было нарушений процессуального законодательства и условий содержания под стражей", — сказала Москалькова.

Напомним, отлитый из бронзы памятник появился в Симферополе в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Оккупанты называют его памятником "Вежливым людям".

crimeapress.info

crimeapress.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский журналист Александр Дремлюгин заявил, что за пять лет аннексии Симферополь превратился в "помойную яму" и сравнил жителей города со свиньями.

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