Главная Новости
13 сентября • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Изрезано бедро: в Харькове на пороге больницы умерла раненая женщина

2.5т Читать материал на украинском

В Харькове на территории железнодорожной больницы №1 нашли тело женщины.

Как выяснилось, она была ранена и умерла от кровопотери. Инцидент произошел еще в марте 2019 года, но только сейчас дело получило одновременно и огласку, и завершение, пишет "Город Х".

Так, тогда скорая привезла в неотложку истекающую кровью женщину с ножевым ранением бедра. Медики оказали ей первую помощь, но задерживаться в палате больная не стала и спустя сутки самовольно покинула клинику.

Новости
Тягали за волосы и били об стену: под Харьковом толпа подростков поиздевалась над девушкой. Видео

Харьковская железнодорожная больница

Харьковская железнодорожная больница

Через шесть дней ее тело нашли возле железнодорожной больницы. Согласно выводам экспертов, женщина умерла от кровопотери.

Оказалось, что перед тем как попасть в больницу, погибшая пригласила к себе знакомого, и парочка вместе выпивала. В результате, собутыльники поссорились, гость схватил нож и ударил хозяйку в бедро. Удар пришелся на большую вену, и из раны обильно полилась кровь.

Новости
В Харькове задержали вероятного насильника 12-летней девочки

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Харьковский райсуд отправил ранее судимого гражданина на 7,6 лет в тюрьму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на Мерефянском шоссе возле многоэтажки нашли женщину с многочисленными травмами. Оказалось, что муж выбросил ее из окна на кухне.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
17
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel