Изрезано бедро: в Харькове на пороге больницы умерла раненая женщина

В Харькове на территории железнодорожной больницы №1 нашли тело женщины.

Как выяснилось, она была ранена и умерла от кровопотери. Инцидент произошел еще в марте 2019 года, но только сейчас дело получило одновременно и огласку, и завершение, пишет "Город Х".

Так, тогда скорая привезла в неотложку истекающую кровью женщину с ножевым ранением бедра. Медики оказали ей первую помощь, но задерживаться в палате больная не стала и спустя сутки самовольно покинула клинику.

Харьковская железнодорожная больница

Через шесть дней ее тело нашли возле железнодорожной больницы. Согласно выводам экспертов, женщина умерла от кровопотери.

Оказалось, что перед тем как попасть в больницу, погибшая пригласила к себе знакомого, и парочка вместе выпивала. В результате, собутыльники поссорились, гость схватил нож и ударил хозяйку в бедро. Удар пришелся на большую вену, и из раны обильно полилась кровь.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Харьковский райсуд отправил ранее судимого гражданина на 7,6 лет в тюрьму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на Мерефянском шоссе возле многоэтажки нашли женщину с многочисленными травмами. Оказалось, что муж выбросил ее из окна на кухне.

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