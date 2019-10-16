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16 октября • обновлено в 23:19
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Изо рта торчала палка: на Одесщине дети ради забавы забили насмерть бездомного

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В городе Беляевка на Одесщине двое подростков ради развлечения избили до смерти 56-летнего бездомного.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия. У него изо рта торчала палка.

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На Одесщине дети ради забавы убили бездомного

На Одесщине дети ради забавы убили бездомного

Нацполиция

Согласно заключению врачей, смерть мужчины наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

После просмотра видео с камер наблюдения правоохранителям в течение суток удалось установить лиц, которые жестоко расправились с мужчиной.

Как выяснилось, он стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить".

Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, – оставили и ушли.

На Одесщине дети ради забавы убили бездомного

На Одесщине дети ради забавы убили бездомного

Полицейские провели обыски у подозреваемых нашли одежду со следами, похожими на кровь.

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа молодых людей напала на мужчину в состоянии алкогольного опьянения с электрошокером, снимая издевательства на видео.

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Место
Украина Одесса
Тег
убийство
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Будущие х0хляцкие "патриоты", че
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Далеко пойдут детишки. Подрастут, Билецкий их к себе возьмёт, ему такие нужны.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Реалии современной Украины
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