Изо рта торчала палка: на Одесщине дети ради забавы забили насмерть бездомного

В городе Беляевка на Одесщине двое подростков ради развлечения избили до смерти 56-летнего бездомного.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия. У него изо рта торчала палка.

На Одесщине дети ради забавы убили бездомного Нацполиция

Согласно заключению врачей, смерть мужчины наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

После просмотра видео с камер наблюдения правоохранителям в течение суток удалось установить лиц, которые жестоко расправились с мужчиной.

Как выяснилось, он стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить".

Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, – оставили и ушли.

На Одесщине дети ради забавы убили бездомного

Полицейские провели обыски у подозреваемых нашли одежду со следами, похожими на кровь.

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа молодых людей напала на мужчину в состоянии алкогольного опьянения с электрошокером, снимая издевательства на видео.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся