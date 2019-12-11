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11 декабря • обновлено в 12:25
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Из-за Зеленского: "Миротворец" пополнится именами российских пропагандистов

1.6т
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На сайте "Миротворец" в раздел "Чистилище" внесут 86 российских пропагандистов, которые в 2014-2016 незаконно пересекали границу Украины в Донецкой и Луганской областях.

В список попадут люди из "списка аккредитации Никитиной", что сотрудничали с террористами, говорится на сайте проекта.

Отмечается, что во время "нормандской встречи" в Париже представители российских СМИ спрашивали у президента Украины Владимира Зеленского, как получить аккредитацию для въезда на территорию Украины. На что гарант ответил, что нужно обращаться к "аккредитаторам".

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"С учетом того, что в администрации Зеленского штатом не предусмотрены такие должности, Центр "Миротворец", инициативно берет на себя функцию аккредитаторов т.н. журналистов российского агрессора. Начнем с тех, кто задавал вопросы об аккредитации", – отмечено в сообщении.

Так, в "Миротворец" внесли Владимира Тузова, Сергея Ушакова, Геннадия Фатеенкова, Константина Шеляпина и Михаила Шерстова.

Добавим, что "список Никитиной" – это перечень журналистов, которые получили "аккредитацию" в "ДНР" у так называемого министра Елены Никитиной.

"Миротворец"

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря полностью остановит работу своих серверов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец пропаганда ДНР террористы "ДНР"
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Дык его ж закрывают? или уже нет?
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