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Украинок спасли из сексуального рабства в Испании: что известно

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Национальная полиция Испании освободила пятерых украинок и россиянок из сексуального рабства в городе Гранада. Четверо похитителей были арестованы, трое из них уже за решеткой.

Об этом сообщает интернет-издание La Vanguardia. По их информации, подозреваемые в организации борделя связывались с "поставщиками" девушек в Украине и России через соцсети. А те уже находили потенциальных жертв под видом рабочих агентов.

Женщинам обещали работу в качестве аниматоров или хостес с зарплатой в 3000 евро в месяц. Однако когда жертвы прибывали в Гранаду, их заставляли оказывать сексуальные услуги, угрожая в противном случае выгнать на улицу – без денег и документов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 11 января 2019 года вступят в силу изменения в Уголовный кодекс относительно изнасилования и сексуального насилия.

А в эфире ObozTV врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова предложила легализовать в Украине проституток и употребление марихуаны.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалУкраинцы в эмиграции
Место
ИспанияГранада
Теги
УкраинаРоссияполициятрудовое рабствомигранты
Источник
Источник:La Vanguardia
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Суки!Лишили работы !Что теперь дети с мужьями есть будут?
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