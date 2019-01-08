Украинок спасли из сексуального рабства в Испании: что известно

Национальная полиция Испании освободила пятерых украинок и россиянок из сексуального рабства в городе Гранада. Четверо похитителей были арестованы, трое из них уже за решеткой.

Об этом сообщает интернет-издание La Vanguardia. По их информации, подозреваемые в организации борделя связывались с "поставщиками" девушек в Украине и России через соцсети. А те уже находили потенциальных жертв под видом рабочих агентов.

Женщинам обещали работу в качестве аниматоров или хостес с зарплатой в 3000 евро в месяц. Однако когда жертвы прибывали в Гранаду, их заставляли оказывать сексуальные услуги, угрожая в противном случае выгнать на улицу – без денег и документов.

🚩 Liberadas cinco mujeres explotadas sexualmente en #Granada y detenidas cuatro personas. Tres de ellas han ingresado en prisión.

Más info⤵https://t.co/vzO9Unk4bt pic.twitter.com/8Xjaz1OXTG — Policía Nacional (@policia) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 11 января 2019 года вступят в силу изменения в Уголовный кодекс относительно изнасилования и сексуального насилия.

А в эфире ObozTV врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова предложила легализовать в Украине проституток и употребление марихуаны.