УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Расстрел" миллионера на Одесщине: в полиции озвучили версии

1.9тЧитать новость на украинском

Следствие рассматривает несколько версий покушения на миллионера и депутата Черноморского горсовета Сергея Червачева.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Одесской области, отметив, что рассматривается и версия профессиональной деятельности.

Врачи извлекли две пули

Соцсети

Червачев находится в Ильичевской бассейновой больнице. "Хирург извлек две пули. Я жив, правда, не совсем здоров. Подробности позже", - написал в Facebook сам депутат.

По его словам, нападение на него произошло примерно в 0:20 ночи, когда он собирался заехать в гараж у себя во дворе. Подбежал неизвестный и выстрелил через открытое окно автомобиля в ноги. "Было пять выстрелов. Скорая приехала почти через полчаса после вызова", - возмутился депутат.

Новости
Под Киевом расстреляли джип криминального авторитета: водитель погиб

Червачев является местным бизнесменом, а также в Черноморском горсовете он возглавляет комисиию по строительству, земельным отношениям, охране окружающей среды и благоустройству.

Раненого депутата уже навестили друзья

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батьківщина" Сергея Гуру.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги