"Расстрел" миллионера на Одесщине: в полиции озвучили версии

Следствие рассматривает несколько версий покушения на миллионера и депутата Черноморского горсовета Сергея Червачева.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Одесской области, отметив, что рассматривается и версия профессиональной деятельности.

Врачи извлекли две пули Соцсети

Червачев находится в Ильичевской бассейновой больнице. "Хирург извлек две пули. Я жив, правда, не совсем здоров. Подробности позже", - написал в Facebook сам депутат.

По его словам, нападение на него произошло примерно в 0:20 ночи, когда он собирался заехать в гараж у себя во дворе. Подбежал неизвестный и выстрелил через открытое окно автомобиля в ноги. "Было пять выстрелов. Скорая приехала почти через полчаса после вызова", - возмутился депутат.

Червачев является местным бизнесменом, а также в Черноморском горсовете он возглавляет комисиию по строительству, земельным отношениям, охране окружающей среды и благоустройству.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батьківщина" Сергея Гуру.