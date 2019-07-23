"Испытание новой "цацки": военный эксперт рассказал, какое оружие Россия использует на Донбассе

На оккупированном Донбассе российские террористы еще с начала военных действий регулярно испытывают "новинки" своего военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"Тот факт, что запоребриковые орки уже давно используют Донбасс в качестве своеобразного полигона для испытания в условиях "максимально приближенных к боевым" новинок своего, прости Господи, военно-промышленного комплекса, уже давно не является секретом для большинства окружающих...", – написал он.

Машовец и террорист

Машовец отметил, что делают они это регулярно и активно еще с 2014 года. Так, по его мнению, испытателей переодевают в местных, называют их "восставшими шахтерами и трактористами", отправляют под охраной в оккупированную зону и делают "все, что на душу ляжет…"

"Испытание новой "цацки", в таком случае, фактически в боевых условиях, не требует от орко-военноначальников какого-либо особого напряга..." – добавил военный эксперт.

Так, подчеркнул Машовец, Донбасс превратили в многопрофильный, комплексный испытательный полигон, "способный смоделировать любую, потребную для испытаний, боевую обстановку".

Он также привел несколько примеров таких действий террористов. По его словам, когда 25 мая 2018 года в Донецкой области, вблизи села Старая Николаевка (ранее Правдовка), произошла серия мощных взрывов военных складов артиллерийских боеприпасов, они использовали новую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ".

Также военный эксперт добавил, что от стран "цивилизованного мира" не стоит ожидать поддержки. Он отметил, что 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области в акватории Азовского моря упал и был разобран украинскими военными российский беспилотник "Орлан-10". По словам Машовца, в результате анализа деталей оказалось, что производителем его частей являются разные страны мира, в том числе и Америка, Италия.

"Получается, что Украина туго и со скрипом выпрашивает у "цивилизованного мира" какие-то крохи для собственной защиты, в то время когда этому самому "цивилизованному миру" в самом деле по-барабану где, как и для чего его продукцию двойного назначения использует зарвавшийся кремлёвский карлик..." – подытожил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы нашли очередное доказательство военного присутствия РФ на Донбассе. На одном из участков передовой они собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой. Позже в сети появились новые доказательства вторжения России на Донбасс. Офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе.

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