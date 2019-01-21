Испугался повестки: всплыли новые факты о загадочной смерти генерала Кравченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что считает смерть экс-главы Министерства внутренних дел Юрия Кравченко самоубийством.

Подобное предположение было озвучено в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Среди аргументов Луценко назвал то, что в последний вечер своей жизни Кравченко успел попрощаться.

"Мой вывод таков. Он самостоятельно пришел к смерти. Не исключаю, что ему помогали, но это было его решение", – сказал генпрокурор.

Юрий Кравченко Википедия

По его словам, подтолкнула Кравченко к сложному решению сама жизнь, ведь новость о повестке в прокуратуру глубоко шокировала генерала.

Луценко также признал неоднозначность ситуации с двукратным выстрелом. "Но, судя по тому, что я прочитал в деле, это было самостоятельное решение", – сказал он.

Юрий Луценко stroyobzor.ua

"Считаю, что рассматривать дело смерти Кравченко нельзя без рассмотрения общего комплекса этой первой попытки России вернуть Украину в свою имперскую обитель. Это все – звенья одной цепи: Фере, Дагаев, Пукач. Это была первая явная попытка Москвы сменить руководство Украины, заставить его пойти по имперскому пути", – резюмировал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что самоубийства Юрия Кравченко и бывшего главы Минтранса Георгия Кирпы могли быть операциями спецслужб.

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