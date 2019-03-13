Интерпол объявил в розыск брата скандального чиновника Януковича

Интерпол объявил в розыск родного брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины при президенте Викторе Януковиче Владислава Каськива Александра.

Брата экс-чиновника разыскивают с целью задержания и экстрадиции, сообщает "Слово и дело" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Отмечается, что Каськиву присвоили "красную карточку", о чем проинформировали страны-подписанты Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Новости Интерпол объявил в розыск украинского олигарха

Напомним, что в сентябре 2018 года НАБУ объявило в розыск Александра Каськива. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Так, брат бывшего чиновника может быть фигурантом дела о хищении 259,2 миллиона гривен "Государственной инвестиционной компании".

Александр Каськив НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте 2016 года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении 7,5 млн гривен. Беглый экс-чиновник был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

В марте 2017 года Панама отказала Каськиву в предоставлении политического убежища.

1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы, однако суд отпустил экс-чиновника под залог. Сам Каськив заявил, что вернулся в Украину добровольно.

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