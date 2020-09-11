Кравчук пояснил причину диалога с главарями "Л/ДНР"

Вести переговоры с представителями "Л/ДНР", у которых "руки не в крови", допустимо, однако нельзя подписывать документы, которые могут навредить Украине.
Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Первый президент 11 сентября выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное – не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если мы такую формулу примем за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", – сказал Кравчук.
Он считает, что силовой путь освобождения Донбасса "не приведет к успеху".
"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь – только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", – сказал политик.
Кравчук добавил, что ОБСЕ на условиях украинской стороны согласилась предоставить представителя для совместной инспекции позиций ВСУ у н.п. Шумы в рамках одноразового действия.
"Мы не возражаем (против совместного патрулирования) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться", – пояснил он.
К этому вопросу можно будет вернуться только после того, когда подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации, отметил первый президент Украины.
"Впервые присутствовал господин Козак – советник Путина. Я был удивлен. Он очень энергично в формате ультиматума сказал, что Украина в конце концов должна решить, или она будет выполнять Минские договоренности, или нет", – рассказал Кравчук.
Он пояснил, что российская сторона обвинила Украину в том, что во время режима тишины ВСУ якобы вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук подчеркнул, что ОБСЕ версии РФ возражала.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, Донецкая область.
При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
Позже в Офисе президента поясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
В четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
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