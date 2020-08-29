Провокации против силовых структур Украины, организованные единым информационным фронтом продолжаются. И если две недели назад, после распространения в украинских СМИ заготовки российских пропагандистов, под ударом оказались спецслужбы, в первую очередь СБУ, то сейчас можно наблюдать схожу операцию, проводимую уже против ВСУ.

Так, российские и пророссийские в Украине СМИ начинают распространять информацию о том, что ВСУ поддерживают протесты в Беларуси и обещают помощь “братьям беларусам”. Причем, что не удивительно, на манеже всё те же, ведь распространителями данной фейковой информации стал нам прекрасно знакомый офицер ГРУ, выполняющий поставленные задачи под легендой журналиста “Комсомольской правды” Александр Коц, который 6 августа стал первоисточником фейка про “провалившуюся спецоперацию СБУ” в Беларуси.

Информпровокации российских спецслужб: после СБУ сконцентрировались на ЗСУ

Но на этот раз, российский фейк сшит ещё более белами нитками, чем прежде, ведь пропагандисты ссылаются на фальшивый аккаунт 54-й ОРБ. Аккаунт, который, скорее всего, был создан самими же россиянами для использования в подобного рода провокациях. Аккаунт, созданный 29 января и который с тех пор не писал ни одного сообщения, кроме того, что было опубликовано намедни и было посвящено помощи братьям-беларусам.

Информпровокации российских спецслужб: после СБУ сконцентрировались на ЗСУ

Для российской пропаганды, не в новинку создавать фальшивые аккаунты в социальных сетях, для распространения фейков и манипуляций. Например так было сделано в прошлом году, когда для распространения статьи "Пьяные, жадные и ленивые. Американский полковник назвал украинских военных главной проблемой Яворовского учебного центра" был создан фальшивый блог подполковника ВС США, начальника "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) Роберта Трейси.

С другой стороны, нынешнее развитие событий в Беларуси вынуждает российских пропагандистов делать всё больше ошибок, при реализации того или иного проекта. Например, в нынешней ситуации, которая вписывается в концепцию нарративов о том, что Польша и Украина катализирует протесты в Беларуси, использовался явно не настоящий аккаунт 54-й ОБР в Facebook, с всего одним постом с момента создания.

Но, что радует в этом набросе больше всего, так это даже не то, что использовалась смехотворная площадка, в роли первоисточника, а то, что неизменным распространителем этой ереси остается Александр Коц. Сразу становится понятным откуда ноги растут, особенно после того как в ходе выступления в эфире "Право на владу" экс-начальник ГУР МО Украины обнулил карьеру Александра Коца, раскрыв его прямую афилиацию ГРУ МО РФ.

ГРУ, хватит уже так позорно шквариться, смените говорящую голову! Или с кадрами проблема и других под рукой уже нет?

Но, резюмируя данный наброс отмечу, что ровным счётом не удивлюсь, если дальнейшее развитие проекта дестабилизации и оккупации Беларуси будет проходить под аккомпанемент создания эфемерной угрозы вторжения Польши и Украины. До этого российские пропагандисты раскручивали угрозу отправки украинских националистов в РБ, которая, как известно, так и не подтвердилась.

Как-никак, а главной целью России, в проекте поглощения Беларуси была изоляция Минска от Киева и Варшавы, которые бы, как раз и могли бы предотвратить аншлюс соседней республики московскими реваншистами.

P.S. Кстати, Александр же Коц распространяет сейчас весьма активно тот бред, что пульсировал в сети по теме нападения на “Патриоты – за жизнь!” Думаю не стоит пояснять, о чем это говорит и на что указывает?

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