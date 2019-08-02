"Импичмент Зеленскому!" Дело 16-летней украинки получило неожиданный финал

В пятницу, 2 августа, Ривненский апелляционный суд признал невиновными активистов 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которых в мае задержали за призывы к импичменту президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила крымская переселенка, основательница "Восток SOS" Александра Дворецкая на своей странице в Facebook. По ее словам, протоколы против них были отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Люблю доводить дела до конца. Мирным собранием быть! Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", – написала Дворецкая.

Граждане поддержали активистов Facebook Александры Дворецкой

Как сообщил сайт "Все зрозуміло", это было повторное рассмотрение апелляционной жалобы активистов в Ривненском апелляционном суде о признании решения суда в первой инстанции неправомерным.

Первое заседание по делу было перенесено судьей через объединение двух дел Коцюрбы и Филюка и отсутствия на заседании девушки.

Активисты и неравнодушные жители города пришли на заседание суда с плакатами поддержать активистов и проконтролировать, чтобы все произошло "прозрачно и честно".

Граждане поддержали активистов "Все зрозуміло"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне сотрудники полиции начали служебную проверку своих коллег, которые составили админпротокол в отношении двух участников мирной акции против Зеленского. Позже Ривненский городской суд признал виновными в административном правонарушении Короцюбу и Филюка.

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