Иисус в четвертом воплощении: в Украине обнаружилась опасная секта

В Ривне действует незарегистрированная официально секта "Коло слухачів", лидер которой называет себя Иисусом Христом.

При этом он требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение. Как пишут "Факты", из-за нее распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, рассказали бывшие участники секты.

"На лекциях проповедник Петр О. называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей, — рассказал на пресс-конференции Анатолий Ясковец, в прошлом успешный бизнесмен, потерявший за четыре года участия в секте все.

Отмечается, что в секте — около ста групп, в которые входят по несколько человек. Петр О. якобы называет православие вредной выдумкой, а деньги, золото — злом, поэтому все золото надо отдавать ему.

Так, проводились обряды уничтожения Путина, а также "яхів і руських в Україні".

Нечистью также считается медицина. А все, кроме его последователей ("плюсов"), в том числе и родственники сектантов, не поддерживающие их учение, считаются "минусами" — разновидностью нечисти, с которой надо прервать все отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье из рабства освободили около сотни людей, которые страдали от алкогольной и наркозависимости.