"Их было человек 40": избитый ромами подросток рассказал подробности

Случай избиения ромами подростка в Киеве, вызвал резонанс среди интернет-пользователей. Журналисты OBOZREVATEL связались с пострадавшим, и попросили рассказать подробности.

Вечером 11 июня 16-летний Андрей Феночка с товарищами отмечал день рождения одного из друзей. Ребята шли к супермаркету Novus, что рядом с железнодорожным вокзалом "Южный". Внезапно они увидели группу ромов, которые стремительно приближались к ним.

"Их было человек 40. Мы поняли, что будет лучше от них убежать. Так получилось, что я оказался сзади всех. В какой-то момент мне что-то прилетело в голову, скорее всего бутылка. От удара потерял сознание", - рассказал нашим журналистам Андрей.

Андрей получил травмы головы

Позже парень узнал от друзей, что среди ромов было немало детей. Один ребенок во время нападения даже нес в руках две бутылки. Некоторые из нападавших делали из бутылок "розочки", призывая ребят подойти к ним.

"Когда я очнулся, надо мной склонился один из нападавших. Он спросил меня "Ты ихний?" Я попросил его вызвать скорую, но он ударил меня бутылкой по голове. Очнулся я в луже крови. Недалеко от меня стояли двое парней. Я подошел к ним и попросил перевязать мне голову эластичным бинтом, который у меня был", - рассказал Андрей.

Далее молодого человека доставили в больницу, где ему на рану наложили семь швов.

Медики наложили на рану семь швов

Кровь залила парню лицо и руки

Почему ромы напали на Андрея и его друзей, парень не знает.

"Мы проходили рядом с табором ромов, который находится недалеко от вокзала, но там на нас никто не обращал внимания. Подходя к вокзалу, мы зажгли файер и уже тогда повстречали другую группу ромов, которая на нас и напала. Знаю, что ранее какие-то люди с топорами и молотками разгромили их лагерь в Киеве. Возможно, нападавшие приняли нас за тех людей", - говорит Андрей.

Мама подростка Юлия Попова до сих пор не может отойти от шока.

"300 ромов стоит табором рядом с вокзалом. Они нападают на людей. Разве нельзя на них найти управу?" - волнуется Юлия. Женщина добавила, что будет писать заявление в полицию по поводу нападения на ее сына.

Как решить проблему ромов в Украине? OBOZREVATEL ранее расспрашивал об этом экспертов. По словам правозащитников, решить этот вопрос быстро не получится.

Число ромских поселений растет, у них нет денег, потому что нет образования. На жизнь большинство из них зарабатывает попрошайничеством, мелким воровством, а также выполняют любую грязную работу. Местные власти двух областей, где в основном живут ромы, особо ими не занимаются.

В Нацполиции предлагают выделять под временные таборы площадки, а также брать на работу молодых ромов, чтобы решать конфликты.

Ранее сообщалось, что в Киеве группа ромов оккупировала зону отдыха возле железнодорожного вокзала "Южный". По словам сотрудников районного управления КК "Киевавтодор", после себя обитатели табора оставляют мусор и грязь, а природные нужды справляют прямо в подземном переходе поблизости. Полиция, по их словам, разгоняет нарушителей, но через некоторое время ромы возвращаются и все начинается вновь.