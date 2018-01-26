"Игра мышцами": Полторак сделал прогноз по поведению России на Донбассе

Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия попытается надавить на Украину, но масштабной агрессии пока не будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

"Я не думаю, что в ближайшее время мы можем получить полномасштабную агрессию Российской Федерации. Россия продолжает поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и материальных средств", - сказал Полторак.

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Он добавил, что страна-агрессор не пойдет по мирному пути, а "будет пытаться давить на Украину путем "игры мускулами". По его словам, ВСУ отслеживают место пребывания террористических группировок "Л/ДНР", а также военных формирований РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ситуации в Украине.