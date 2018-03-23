"Идол, которого мы строили, рухнул": нардеп БПП о Савченко

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, объявив голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес, фактически продемонстрировала непоследовательность своей позиции.

"Савченко сама заявляла о том, что не должно быть депутатской неприкосновенности, что ко всем должно быть одинаковое отношение", - напомнил в комментарии "Обозревателю" народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Не надо было совершать преступление. Любой человек, который бы завозил такие партии оружия, который бы говорил и планировал то, что говорила и планировала Савченко, нес бы ответственность. Почему она не должна нести ответственность?" - заявил он, комментируя голодовку Савченко.

"А вообще это очень грустная история, ничего хорошего в этом нет. Это не вызывает никаких эмоций, кроме отрицательных. Очередной идол, которого мы строили, рухнул", - признал нардеп.

Как писал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. Она была арестована прямо в зале суда. Во время заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко объявила голодовку.