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"И дальше кланяйтесь Пушилину!" В "ДНР" возмутились произволом террористов

9.2т Читать материал на украинском

Жители оккупированных территорий Донбасса пожаловались на условия, которые террористы создали на пропускных пунктах.

Они вынуждены стоять в многочасовых очередях, даже если выезжают с маленькими детьми. Скриншот анонимной жалобы в соцсети опубликовал блогер Фашик Донецкий.

По словам местной жительницы, в так называемой льготной очереди на КПВВ "ДНР" она с 9-месячным ребенком простояла 6 часов.

"Для вас люди – это скот? Вы вообще в своем уме или дорвались до кормушек и человечность вообще потеряли?" – обратилась она к оккупационным силам.

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По словам женщины, она просила пропустить ее с ребенком, но ей отказали и сказали стоять дальше в льготной очереди и договариваться самой с другими выезжавшими.

КПВВ (иллюстрация)

КПВВ (иллюстрация)

Новости Донецка

"Почему на КПВВ украинском больше заботы и человечности, чем у наших. Или все же это они наши, потому что свои так не поступают. Комментарии типа "валите в свою Украину" оставьте и дальше поклоняйтесь Пушилину (главарь "ДНР". – Ред.)", – возмутилась она.

"И дальше кланяйтесь Пушилину!" В "ДНР" возмутились произволом террористов

Как писал OBOZREVATEL, накануне внеочередных выборов в Верховную Раду в "ДНР" заминировали КПВВ. Местные опасаются, что это была "тренировка" перед днем выборов, чтобы сделать выезд желающих проголосовать невозможным.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ссылка на запрещённый ресурс? Ай-ай-ай как нехорошо))))))))))))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Нечего ездить на подконтрольную Украине территорию.Сидите р ОРДЛО там ведь жизнь малина, без биндер и с руцке миром.
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