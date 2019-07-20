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Хотят взять Киев? Войска России заметили в Чернобыльской зоне

6.6т Читать материал на украинском

В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники России. Эти служащие заявляют местным жителям, что их задача – быстро занять Киев.

Об этом в своем Facebook сообщил волонтер и активист Владимир Мартынюк. "Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев", – написал он.

"Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину "сделают". А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев "сделают их вместе" партии Зеленского и Медведчука", – продолжил рассказ Мартынюк.

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Российские военные

Российские военные

Facebook Владимира Мартынюка

По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются "ломать" границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.

"Орда Батыя снова под стенами Киева – и ждет пока ей откроют ворота", – заключил волонтер.

"В настоящее время факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", – сообщила в Facebook 61 отдельная пехотная егерская бригада.

Уточняется также, что информация доведена до командования всех уровней.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке Украина-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, миссия ОБСЕ в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

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Тег
Россия
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Ёпрст,а никто не обратил внимания,что эти "источники" ссылаются друг на друга?Скоро какелы с криками "Русские идут!!!" начнут массово,подобно лемингам,десантироваться из собственных окон)))
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Сало Уронил
Сало Уронил
шпротные ларьки
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а в мире существует ещё одна такая страна как Украина?
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