Хотят взять Киев? Войска России заметили в Чернобыльской зоне

В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники России. Эти служащие заявляют местным жителям, что их задача – быстро занять Киев.

Об этом в своем Facebook сообщил волонтер и активист Владимир Мартынюк. "Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев", – написал он.

"Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину "сделают". А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев "сделают их вместе" партии Зеленского и Медведчука", – продолжил рассказ Мартынюк.

Российские военные Facebook Владимира Мартынюка

По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются "ломать" границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.

"Орда Батыя снова под стенами Киева – и ждет пока ей откроют ворота", – заключил волонтер.

"В настоящее время факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", – сообщила в Facebook 61 отдельная пехотная егерская бригада.

Уточняется также, что информация доведена до командования всех уровней.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке Украина-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия ОБСЕ в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

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