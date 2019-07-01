"Хотим только Новороссию": выяснились скандальные факты о новом главе Луганской ОГА

Виталий Комарницкий, который был утвержден Кабинетом министров на должность главы Луганской областной госадминистрации, основал религиозную общину вместе с "партнерами " из "ЛНР".

Об этом написал в Facebook украинский журналист и волонтер Роман Синицин. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, он отметил, что глава ОГА указал неправду в своей декларации за 2017 год, будучи ректором Луганского университета внутренних дел. По словам Синицина, Комарницкий забыл указать, что является основателем религиозной организации "Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска".

Виталий Комарницкий KP.UA

Отмечается, что речь идет о приходе РПЦ в Украине, который действует на территории Луганской области, а свои службы преимущественно проводит на территории Луганского медицинского университета в оккупированном Луганске.

Виталий Комарницкий Громадське

Синицину удалось узнать, что сооснователями общины выступают также Ковшарова Любовь Петровна и Ковшаров Олег Васильевич (протоиерей).

"Весьма неоднозначные люди. Ну то есть однозначные. Сепары", – охарактеризовал их волонтер.

Так, ранее они засветились в пропагандистском ролике о Донбассе. На видео состоялся такой диалог:

"Здесь будет дальше Украина или Новороссия?" – спросили у Ковшаровых.

Батюшка: "Люди уже в Украине здесь жить не будут".

Любовь Петровна: "Мы хотим только Новороссию".

Батюшка: "Это государство, которое убивает своих людей только за то, что они или мыслят по-другому, или хотят немножко лучше жить".

Также среди "партнеров" Комарницкого уличили Бербеца Эдуарда Николаевича – "чиновника "ЛНР". В "республике" он возглавляет государственный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее утвержденный на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков попался на поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и сотрудничестве с сепаратистами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!