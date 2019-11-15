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15 ноября • обновлено в 11:38
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Хотел выпрыгнуть из окна: в Одессе произошло ЧП с мужчиной. Фото

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В Одессе на проспекте Шевченко около трех часов ночи 15 ноября мужчина пытался выпрыгнуть из окна своей квартиры на 11 этаже.

33-летний одессит сидел на подоконнике и угрожал спрыгнуть вниз. На место прибыли два экипажа патрульных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает управление Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Пока один экипаж уговаривал мужчину вернуться в квартиру, другой поднялся в помещение. Дверь открыла взволнованная женщина, которая и вызвала полицию.

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Патрульным с помощью психологических приемов удалось уговорить мужчину не прыгать. Его передали врачам.

В Одессе мужчина хотел выпрыгнуть из окна

В Одессе мужчина хотел выпрыгнуть из окна

Патрульная полиция Одессы

В Одессе мужчина хотел выпрыгнуть из окна

В Одессе мужчина хотел выпрыгнуть из окна

Патрульная полиция Одессы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окна психиатрической больницы им. Павлова выпрыгнули три девочки-подростка. По предварительной информации, они пытались сбежать. Одна из девочек пострадала, ее госпитализировали.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
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