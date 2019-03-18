|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Холодницкого застукали во Львове в рабочее время

2.1тЧитать материал на украинском

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в рабочее время прилетел во Львов, чтобы поздравить свою учительницу с почетным званием.

Об этом сообщает Zaxid.net. Отмечается, что награда учительнице английского языка Львовской лингвистической гимназии Илык Софии присвоена указом президента Украины от 6 марта 2019 года.

Официальное вручение состоялось в актовом зале гимназии в понедельник, 18 марта, в 15:00.

Новости
"За три года ни одной посадки": Гриценко призвал уволить Холодницкого

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

Zik

"Сегодня я побыстрее провел все совещания, чтобы успеть прийти сюда. Я помню этот зал, помню многих из вас, уважаю и благодарю за то, что дали дорогу в жизнь", — сказал во время выступления Холодницкий.

Руководитель САП также вспомнил несколько курьезных случаев во время своего обучения в школе: разбитое окно и попытки проверить, работает ли пожарный шланг. Далее Холодницкий занял место в первом ряду рядом с председателем Львовской ОГА Синюткой Олегом.

Холодницкого застукали во Львове в рабочее время

zaxid.net

Холодницкого застукали во Львове в рабочее время

zaxid.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Назар Холодницкий
Место
УкраинаЛьвов
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения