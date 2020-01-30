Холодницкий заявил, что САП готова расследовать дела по "сливам" Джокера

Специализированная антикоррупционная прокуратура готова использовать в своих расследованиях материалы, переданные пранкером Джокером.

Но только в случае, если на это будут доказательства, которые можно приобщить к делу в рамках УПК. Об этом в интервью радио "НВ" заявил заместитель генерального прокурора, руководитель САП Назар Холодницкий.

"Если они будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", – подчеркнул он.

Назар Холодницкий рассказал, как САП могут пригодится "сливы" Джокера

По словам Холодницкого, Джокер – это "один из символов 2019 года". Он также отметил, что пранкеру можно поставить "плюсик" за то, что сумел организовать такие розыгрыши политиков.

При этом глава САП заявил, что с момента переписки с пранкером, еще осенью прошлого года, не получил от него никаких "сливов".

"Он с незнакомого номера в WhatsApp написал мне: "Добрый день, я Джокер!". На аватарке тогда была фотография Рябошапки. Он сразу признался, что Джокер. Я, конечно, до сих пор надеюсь, contra spem spero (с лат. "без надежды надеюсь"), что он выдаст материалы, которые смогут лечь, если там есть признаки преступлений, в основу уголовных производств", – добавил Холодницкий.

Однако констатировал, что на сегодня у САП такой информации, "к сожалению, нет – и пока не намечается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что переписывался с пранкером Джокером и тот пообещал ему предоставить компромат, который удалось собрать.

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