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"Хлопушка сработала!" Бойцы ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

1.5тЧитать новость на украинском

На Донбассе на горловском направлении трое террористов нарвались на огонь украинских защитников. В результате боевики понесли потери.

Об этом рассказал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. "Хлопушка от ОС сработала как в новогоднюю ночь. Двое контуженных небратьев бросились бежать, но их догнали конфетти от бойцов. Итог: один демобилизованный и двое - 300-х. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Украинцы в комментариях поблагодарили защитников за блестящую работу. "Героям Слава! Это хорошие новости, особенно перед сном", - пишут они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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