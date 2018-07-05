"Хлопушка сработала!" Бойцы ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

На Донбассе на горловском направлении трое террористов нарвались на огонь украинских защитников. В результате боевики понесли потери.

Об этом рассказал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. "Хлопушка от ОС сработала как в новогоднюю ночь. Двое контуженных небратьев бросились бежать, но их догнали конфетти от бойцов. Итог: один демобилизованный и двое - 300-х. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Украинцы в комментариях поблагодарили защитников за блестящую работу. "Героям Слава! Это хорошие новости, особенно перед сном", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.