"Хлебное" перемирие на Донбассе: генерал дал прогноз

Тот факт, что "хлебное" перемирие назначено на день, когда в Украине пройдут внеочередные выборы Верховной Рады, является определенным символом обновления власти и может сыграть свою позитивную роль.

"Тем не менее, никакой стратегической роли эта дата не имеет", – сказал OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Вооруженные Силы Украины, иллюстрация ru.tsn.ua

Он подчеркнул: "Да, нужно идти к миру. Но цивилизованно, с обеих сторон, когда обе стороны четко выполняют те договоренности, которые были подписаны. Другого не дано".

Отвечая на вопрос, как долго может продлиться "хлебное" перемирие, генерал заметил: "Учитывая, что уже были некоторые попытки и заявления со всех сторон, я надеюсь, что все-таки мы придем к длительному перемирию".

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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