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"Хлебное" перемирие на Донбассе: генерал дал прогноз

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Тот факт, что "хлебное" перемирие назначено на день, когда в Украине пройдут внеочередные выборы Верховной Рады, является определенным символом обновления власти и может сыграть свою позитивную роль.

"Тем не менее, никакой стратегической роли эта дата не имеет", – сказал OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Вооруженные Силы Украины, иллюстрация

Вооруженные Силы Украины, иллюстрация

ru.tsn.ua

Он подчеркнул: "Да, нужно идти к миру. Но цивилизованно, с обеих сторон, когда обе стороны четко выполняют те договоренности, которые были подписаны. Другого не дано".

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Отвечая на вопрос, как долго может продлиться "хлебное" перемирие, генерал заметил: "Учитывая, что уже были некоторые попытки и заявления со всех сторон, я надеюсь, что все-таки мы придем к длительному перемирию".

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Минские договоренности Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Уманец
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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