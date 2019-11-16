"Моя мама умирает!" Из-за равнодушия врачей в Харькове скончалась пожилая женщина

Врачи приемного отделения Харьковской больницы №8 отказались принять 77-летнюю женщину. Пока скорая везла пенсионерку в соседнюю больницу, ей стало совсем плохо, и через некоторое время она скончалась.

Дочь женщины считает, что ее мама умерла из-за равнодушия заведующей приемным отделением больницы. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

"Вы к нам не ложитесь, до свидания"

Трагедия произошла 13 ноября. 77-летней Надежде Лиманской стало плохо. Ее дочь, Елена, заметила, что женщина тяжело дышит даже когда просто сидит. Она вызвала терапевта, которая послушала пенсионерку. И сказала, что у нее мерцательная аритмия и высокий пульс – 145 ударов. Посоветовала отвезти маму в кардиологию, где ей нужно было поставить капельницы.

Надежда Тихоновна Лиманская, последнее фото Facebook Елены Лиманской

Елена обратилась к знакомому врачу городской больницы №8, там согласились принять женщину, сказали привезти ее на скорой.

Однако заведующая приемным отделением Зоя Завертанная категорически отказались принять женщину. По словам Елены, они ее осмотрели, сделали кардиограмму. И все это без ее присутствия, а потом сказали, что не примут.

Зоя Завертанная отказалась принимать пожилую пациентку Facebook Елены Лиманской

Врачи скорой вновь посадили больную пожилую женщину в карету скорой, но Надежде Тихоновне стало еще хуже. По словам дочери, она побледнела, поэтому Елена вернулась в приемное отделение, обратилась к заведующей: "Моя мама умирает, что же вы делаете!". Но врач равнодушно ответила: "вы к нам не ложитесь, до свидания". Врача даже не испугало обещание Елены вызвать полицию.

Надежду Тихоновну отвезли в другую больницу №18, примерно в трех километрах. По дороге женщине становилось все хуже. В другой больнице ее отправили на рентген, потом завели в палату, поставили капельницу. Там Надежда Тихоновна уже перестала узнавать дочь и вскоре скончалась.

Елена Лиманская считает, что ее маму убило равнодушие врачей приемного отделения больницы №8 Харькова, которые отказались госпитализировать ее маму, фактически отказали ей в медицинской помощи. Время было безнадежно упущено. В пятницу, 15 ноября Надежду Тихоновну похоронили.

Пока женщину перевозили в другую больницу, ей стало совсем плохо и она скончалась

Теперь все ждут экспертизу

Главный врач больницы Евгений Сиротников не захотел комментировать ситуацию и поведение своих подчиненных. "То что написано в соцсетях, там только 2 процента правды", - говорит главный врач. Отказались от комментариев и в самом приемном отделении.

Харьковская городская больница №8 Википедия

В Харьковском городском совете утром в пятницу также официальный комментарий заместителя мэра Светланы Горбуновой-Рубан по поводу ситуации в больнице №8 отменили.

В Харьковском городском совете пока ситуацию с больницей №8 не комментируют city.kharkov.ua

По словам директора департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, делать выводы будут уже после результатов экспертизы.

"Сейчас ждем результатов паталого анатомической экспертизы. Без ее выводов мы пока ничего не можем сказать. Только после результатов можно говорить имели ли врачи скорой право транспортировать пациентку или нет. Ведь есть болезни, при которых категорически нельзя перевозить человека, или нельзя ставить капельницы. Ведь речь идет о жизни человека. Но поведение врачей в приемном отделении было как минимум странным", - считает Сидоренко.

Сама Елена Лиманская подозревает, что теперь виновными в смерти ее мамы хотят сделать врачей скорой и больницы №18, там где Надежду Тихоновну приняли и пытались спасти.

В Харьковской местной прокуратуре №3 начали производство по факту не предоставления или ненадлежащего предоставления медицинской помощи сотрудником медучреждения.

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