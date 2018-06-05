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Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки

1.7тЧитать новость на украинском

В Украине халатность гендиректора одного из госпредприятий чуть не привела к хакерской атаке на дипломатическое учреждение страны-участницы НАТО.

Чиновник, возглавляющий предприятие при Министерстве здравоохранения, нарушил правила защиты информации и использования автоматизированных систем, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Из-за этого злоумышленники получили доступ к информационным системам госучреждения Минздрава. Также хакеры пытались воспользоваться этим взломом для кибератак на иностранное представительство", ― пояснили в Службе безопасности Украины.

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Генеральному директору объявили о подозрении в совершении преступления и уволили его с поста.

Как писал OBOZREVATEL, неизвестные хакеры атаковали крупнейшие банки.

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