Замешан Минздрав: Украина спасла страну НАТО от мощной хакерской атаки

В Украине халатность гендиректора одного из госпредприятий чуть не привела к хакерской атаке на дипломатическое учреждение страны-участницы НАТО.

Чиновник, возглавляющий предприятие при Министерстве здравоохранения, нарушил правила защиты информации и использования автоматизированных систем, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Из-за этого злоумышленники получили доступ к информационным системам госучреждения Минздрава. Также хакеры пытались воспользоваться этим взломом для кибератак на иностранное представительство", ― пояснили в Службе безопасности Украины.

Генеральному директору объявили о подозрении в совершении преступления и уволили его с поста.

Как писал OBOZREVATEL, неизвестные хакеры атаковали крупнейшие банки.